Slik lager du smakfulle medisterkaker – med og uten kjøtt

Denne oppskriften utgjør 20-24 medisterkaker. Det avhenger av størrelse på kakene.

Tips: Medisterdeig er kvernet svinekjøtt, medisterfarse er en ferdig spedd deig, klar til bruk. For de som ikke spiser svin, kan det erstattes med kvernet kjøtt fra storfe eller lam. For de som ikke spiser kjøtt, er vegankaker med julesmak et godt alternativ. Se egen oppskrift lenger ned i saken!

Vil du se Wenche i aksjon? Se hele episoden på TV 2 Sumo.

Medisterkaker

1 kg kald medisterdeig

3 ts salt

2 ss potetmel

1 ½ ts pepper

1 ½ ts malt muskat

1 ½ -ts malt ingefær

½ ts malt nellik

Ev ½ ts allehånde

4-5 dl kald melk (de som ikke tåler melk kan bruke iskaldt vann)

Smør til steking

Slik gjør du det:

Elt den kalde medisterdeigen seig med salt. Tilsett potetmel og krydder. Arbeid sammen og spe med kald melk litt forsiktig i begynnelsen, øk etter hvert. Elt deigen seig mellom hver speing.

Stek en prøvekake for å sjekke smaken! Smak til slik at du får den kryddersmaken du liker. Form til runde kaker og stek i smør i middelsvarm panne. Etter hvert som medisterkakene blir stekt, legg dem over i en kasserolle med vann eller kraft.

WENCHES JULEKALENDER: I førjulstiden skal Wenche gi oss tips, som kan gjøre juleforberedelsene litt enklere. Foto: Mastiff

Kok opp og la trekke 15-20 minutter til medisterkakene er gjennomkokt. Medisterkakene kan også legges i et ildfast fat og etterstekes i stekeovn ved 180 grader i cirka 20 minutter. Avkjøl raskt (sett kasserollen i kaldt vann) og oppbevar kaldt.

Tips: Hvis du ser at deigen «skiller» seg, det vil si at det kommer et fettbelegg rundt kanten i arbeidsbollen og fett som legger seg på sleiva, tilsett da 2 ts bakepulver og rør godt sammen. Stek som vanlig.

Vegankaker med julesmak