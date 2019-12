– Hele Tromsø er i sorg

Tirsdag ettermiddag holdt kommuneledelsen i Tromsø en pressekonferanse, om tragedien som rammet byen mandag.

En kvinne i 20-årene og hennes tre barn på seks, fire og ett og et halvt år ble funnet livløse i sjøen ved Fagereng på Tromsøya mandag ettermiddag.

Kvinnen og jenta på seks år døde mandag kveld.

Tromsø kommuneledelse satte krisestab mandag kveld og kriseteamet var mandag kveld samlet for å legge en plan på hvordan de best mulig kan følge opp alle involverte.

– Dette er en tragisk hendelse for alle involverte. Våre tanker går til de nærmeste og alle som er berørt. Vi gjør det vi kan for å hjelpe der det er behov, sier Tromsøs ordfører.

– Snakk med barna

Avdelingsdirektør Kari Henriksen sier at de har iverksatt alle beredskapsplaner for å håndtere dødsfall og sorg. Hun oppfordrer alle til å snakke åpent med barna om det som har skjedd.

– De voksne og lærerne må bruke dagen på å snakke med barn. Barn har mange spørsmål når slikt skjer, da må vi voksne være der for dem. Hør på hva de har å si og forklar så godt dere kan, ut i fra alder. Vi må håndtere dette med klokskap, sier Henriksen.

Hun påpeker på at barn kan bære på sorg en stund før det slår ut.

– – Vi kommer ikke til å være ferdig med dette arbeidet i dag. Det kan komme reaksjoner senere, sier Henriksen.

Tromsø kommune vil tirsdag legge ut tips på sine hjemmesider til hvordan foreldre kan snakke med barn om vanskelige ting.

Drap og drapsforsøk

Politiet etterforsker drukningstragedien som drap og drapsforsøk.

– Det som mandag var en undersøkelsessak, er nå en straffesak. Vi etterforsker den døde moren for drap og forsøk på drap, sier politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt tirsdag formiddag.

Det var klokka 17.28 mandag kveld at politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet.

Da melder kom ned til vannet, ble det gjort funn av gjenstander, blant annet støvler, i vannkanten.

ÅSTED: Tirsdag er det tent lys i fjæresteinene ved Fagereng på Tromsøya der en kvinne og fire barn mandag ble funnet livløse i vannet.

– Politiet kom til stedet og fant fire livløse personer i sjøen 8–10 meter fra land. Politiet fikk de opp fra sjøen, det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før de ble fraktet til sykehus, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø.

Mandag kveld ble det kjent at et av barna, en seks år gammel jente, døde etter hendelsen. Hun var elev ved Borgtun barneskole, hvor det ble holdt minnestund tirsdag. Her var det blant annet diktledning og lærere samt en medelev holdt tale.