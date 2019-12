Se Manchester United-Tottenham onsdag fra kl. 19.45

Det er knyttet stor spenning til José Mourinhos retur til Old Trafford et knapt år etter at han fikk sparken.

Portugiseren gleder seg.

– Det føles bra. Jeg liker å spille store matcher, og jeg liker å spille mot store lag. Å dra tilbake til Old Trafford blir å dra tilbake til et sted der jeg var lykkelig. Jeg kan si at jeg var lykkelig. Jeg har et flott forhold til Manchester United-supporterne. Jeg kom tilbake som tv-ekspert, noe som gir et annet perspektiv. Den vidunderlige mottakelsen jeg fikk gjorde meg ydmyk. I morgen reiser jeg tilbake som manager for et lag som ønsker å slå Manchester United, og det vil gi nok et nytt perspektiv, sier han.

Han har ingen bitre følelser overfor gamleklubben. Mourinho mener han lærte mye.

– Det er et lukket kapittel for meg. Jeg elsker klubben. Det tok tid å fordøye alt som skjedde, men jeg tok meg tid til forberede meg til neste utfordring. Manchester United er nå i boken min over erfaringer. Det er i historieboken. Det er som Nelson Mandela en gang sa: Jeg taper aldri. Enten vinner jeg, eller så lærer jeg. I United vant jeg, og jeg lærte. Tiden etterpå har vært bra for meg. Det er ikke opp til meg å analysere Manchester United nå, sier Mourinho.

Han må klare seg uten Hugo Lloris, Ben Davies, Michel Vorm og Erik Lamela mot Manchester United.