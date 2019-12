Nyttårsaften i 2010 skulle Jon Erlandsen bare en rask tur ut i garasjen for å fikse litt småting før familien skulle ut på tur.

Da tiden dro ut, begynte kona Inger Jorund Kvamme og døtrene å lure: «Hvorfor kom ikke pappa tilbake?».

Etter en stund ringte hustelefonen. Jon trengte hjelp i garasjen. Det hastet.

Jon hadde fått et illebefinnende. Heldigvis var ambulanse i nærheten og de kom seg raskt til sykehuset. Jon så ut til å være på bedringens vei kort tid etterpå.

Sjokkbeskjed

Etter tre dager skulle alt likevel snu. På vei til sykehuset for å besøke pappa Jon, fikk de sjokkbeskjeden: Pappaen deres var døende. Midt i kaoset stilte sykehuset samtidig spørsmålet: «Var han organdonor?».

SAVNER PAPPA: Marianne og Bjørg Irene sammen med pappa Jon. Foto: Privat.

I en slik situasjon synes mange det er vanskelig å forholde seg til nettopp organdonasjon. Men for Inger og døtrene var svaret enkelt.

– Ja. Vi sa det i kor. Det hadde vi visst hele livet. Hvis vi så på TV at noen døde, så hev han inn at: «Jeg skal donere organene mine», forteller datter Bjørg Irene Erlandsen til God morgen Norge.

– Snakk om det

Mor Inger Jorund tror familien ville reagert motsatt, dersom de hadde vært i tvil om hva han ønsket.

– I en sånn situasjon så er man nok ikke i stand til å ta en sånn avgjørelse tenker jeg. Det er så viktig at folk tør å snakke om det før de kommer i en sånn situasjon, for det vet man aldri, sier hun.

Finner trøst i donasjonen

I dag kan hele seks mennesker i både Sverige og Norge takke Jon for at de lever. Organdonasjonene har også hjulpet Inger og døtrene gjennom sorgen på en spesiell måte.

Disse kan donere i Norge: En avdød kan donere hjerte, 2 lunger, lever, 2 nyrer og bukspyttkjertel, i alt 7 organer.

I 2018 berget 406 personer livet på grunn av organdonasjon

Per 31.12.2018 sto 46 personer på venteliste for nytt organ

Det er gjennomførst 12411 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969

Alle kan si ja til organdonasjon, men de som faktisk blir organdonorer er som regel personer som dør mens de er i respirator, på et av landets donorsykehus. Dessuten må en rekke medisinske krav være oppfylt. Organdonasjon er mulig ved 0,4-0,5% av alle dødsfall. Kilde: Stiftelsen Organdonasjon

– Pappa lever videre, og det er mange pårørende som slapp å oppleve akkurat det vi opplevde. Så jeg er takknemlig for at vi fikk den muligheten til å donere vekk, for vi kunne ikke gjort noe uansett, forteller Marianne.

– Det var en veldig god trøst for oss å vite at han lever litt videre. Han har satt spor etter seg og han har gitt bedre livskvalitet til seks mennesker. Det hadde han likt for han likte å hjelpe, sier Inger.