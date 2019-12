Ved siden av en imponerende karriere på friidrettsbanen, har Jakob Ingebrigtsen også en glødende interesse for bil.

Det bekrefter de to bilene 19-åringen har i garasjen hjemme i Sandnes. Her står både en eldre Ferrari, samt en ny Mercedes-AMG A35.

Når vi møter friidrettsstjernen i Broompraten, blir vi med på tur i den knall gule AMG-en, og Jakob er ikke redd for å vise den frem.

– Det er helt drøyt hvor mye de har fått ut av en så liten bil og motor. Det er nok responsen jeg liker aller best. Når man har fått smaken på dette, vil man bare ha mer, forteller Jakob.

Motorsport

Til Broom innrømmer Jakob at planene er klare den dagen løpeskoene settes på hylla.

– Det hadde vært gøy å satse på motorsport. Hvis man virkelig skal hevde seg, tror jeg man må begynne tidlig. Slik sett er jeg kanskje for sent ute, men det som er helt sikkert er at det blir mye moro – både på to og fire hjul – etter løpingen.

