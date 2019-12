Norge-Serbia 28-25 (13-12)

Norge hevder de er VMs beste trente lag, og fikk en ny kamp å underbygge det med onsdag.

Selv om Serbia prøvde etter beste evne å kjempe Norge ut av stilen med sitt fysiske spill, tilrev Norge seg initiativet i andreomgang og kriget seg til seier. Serberne fikk sju tominuttere og ett rødt kort i kampen.

Anført av kaptein Stine Bredal Oftedal vant Håndballjentene nøkkeloppgjøret. Oftedal ble delt toppscorer sammen med Emilie Hegh Arntzen med sju mål, og ble kåret til banens beste.

Serbia var ubeseiret før møtet med Norge, går sannsynligvis videre, og med det er sjansen stor for at de norske jentene kan ta med seg poengene fra denne kampen inn i hovedrunden.



Det kan bli sentralt i kampen for en plass i VM-semifinale.

Rotete åpning

Norge slurvet i starten av kampen og kom også denne gangen skeivt ut.

Flere tekniske feil, kombinert med bom på seks av de første ti skuddforsøkene gjorde at Serbia tok føringen. På stillngen 4-6 etter 13 minutter, så Thorir Hergeirsson seg nødt til å ta en timeout i en batalje som ble mer og mer fysisk.

Silje Solberg måtte ta en periode på benken etter å ha fått to avslutninger i ansiktet, og Stine Bredal Oftedal fikk seg også en pause etter å ha gått ned i en duell som ga Serbias Marija Obradovic en fire minutters utvisning.

Norge utnytte ikke den doble overtallsperioden godt. Serbia økte forspranget fra 9-8 til 11-9, men så kom Obradovic tilbake på banen og det meste gikk galt for serberne. Norge slo tilbake med tre raske mål og ledelse. 12-11-målet stod Stine Skogrand, til tross for at hun ble taklet stygt av Obradovic som fikk se det røde kortet i etterkant.

Ettmålsledelsen stod seg til pause: 13-12 fordel Norge.

Det var samme stilling som mot Slovenia mandag. Da vant Norge 36-20 til slutt, men en lignende kollaps lå aldri i kortene denne gangen. Lagene fulgte hverandre som skygger de første ti minuttene. Norge ett mål foran, Serbia utlignet.

Etterhvert tilrev Norge seg et forsprang. Da Emilie Hegh Arntzen satte sitt sjette mål på en retur etter sitt eget straffekast stod det 21-18, og 15 minutter igjen på klokken.

Etter det kom aldri Serbia nærmere enn to mål bak. Bredal Oftedal var særlig sentral, mens Silje Solberg stod solid aller bakerst.

Skjebneooppgjør

At Angola utklasset Slovenia 33-24 tidligere tirsdag betyr at de tre siste kampene i gruppespillet betyr alt for Norges videre sjanser i EM.

Først og fremst for å sikre avansementet til hovedrunden, men siden Slovenia nå ser ut til å ryke ut i gruppespillet vil Norge ikke ta med seg poengene fra den kampen videre i turneringen.

Den første kampen gikk bra. Torsdag venter Angola og fredag Nederland.