Det opplyser svensk politi i en pressemelding.

Hendelsen skjedde i Lund i Sverige klokken 22.36 mandag kveld. Mannen ble pågrepet på stedet.

Det er flere vitner til hendelsen, og politiet i Sverige avhører disse tirsdag. Politiet har også sikret overvåkningsbilder- og videoer av hendelsen.

– Etter å ha analysert overvåkningsvideoen er det en god sjanse for at vi får en oversikt over hva som har skjedd, sier aktor Henrik Steen ved Södra Skånes påtalemyndighet til TV 2.

Ukjent motiv

Motivet til mannen er ukjent.

– Han har ingen tidligere tilknytning til kvinnen, ut ifra det vi vet, sier vakthavende i politiets region Syd Magnus Lefèvre.

Kvinnen er i starten av 70-årene, og er alvorlig skadet etter hendelsen.

– Vi vet ikke hvorfor, men han dyttet henne ned på banen og hun ble truffet av godstoget. Flere personer var vitne til hendelsen og ble sjokkert, sier Lefévre til Expressen.

Ikke avhørt

Mannen er enda ikke avhørt av svensk politi, og har ikke fått utnevnt en forsvarer.

– Det er mange vitner som er avhørt innledningsvis, og det er en del som skal avhøres igjen, sier Steen.

Politiet vet ikke hvorfor den norske statsborgeren er i Sverige.

– Vi har vært i kontakt med norsk politi, men jeg kan ikke gå nærmere inn i detaljene rundt det, forteller Steen.