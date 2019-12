Politiet etterforsker hendelsen der fire personer ble funnet livløse i vannet ved Tromsøya som drap. Den døde moren etterforskes for drap og forsøk på drap.

– Politiet etterforsker avdøde mor for henholdsvis drap og forsøk på drap, sier Gøril Lund, politiadvokat i Troms politidistrikt, på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Flere hypoteser

Det var klokka 17.28 mandag kveld at politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet, ble det gjort funn av gjenstander, blant annet støvler, i vannkanten.

– Politiet kom til stedet og fant fire livløse personer som politiet fikk tatt opp fra havet, sier Anita Hermandsen, politistasjonssjef i Tromsø, på pressekonferansen.

Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før de fire ble fraktet til sykehus.

Mandag ble det kjent at et av barna døde etter hendelsen. Tirsdag opplyses det at jenta er syv år gammel. I tillegg er moren i 20-årene, som etterforskes for drap, død.

De to andre barna, en fire år gammel jente og en ett år gammel jente, er innlagt på Rikshospitalet med livstruende skader.

– Vi jobber med flere hypoteser. En av disse er at mor kan ha påført døden til et av barna og den kritiske helsetilstanden for de øvrige ved hennes gjerninger, sier Gøril Lund.

Faren avhørt av politiet

Familien kommer opprinnelig fra Sudan. Faren kom til landet i 2015, før moren kom i 2017 i forbindelse med familiegjenforening. Ingen av de involverte er kjent for politiet fra før.

Barnas far ble mandag kveld avhørt av politiet. Han har status som vitne, og får oppfølging fra Tromsø kommunes kriseteam.

– Utover det kjenner ikke politiet til at det er flere familiemedlemmer i landet, sier Hermandsen.