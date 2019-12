Kilder til TV 2: Full strid om hvem som er eldre

Sist uke avslørte TV2 at tidligere biskop Gunnar Stålsett (84) risikerer fengselsstraff, fordi han har gitt en «ureturnerbar asylsøker» jobb som vaskehjelp.

Lula Tekle (55) fra Eritrea har jobbet ulovlig for Stålsett og hans kone siden 2011.

Saken er et eksempel på en intern politisk strid i regjering, som TV 2 nå kan avsløre.

I kjølvannet av Stålsett-saken, har KrF pekt på en formulering i regjeringsplattformen, som ble forhandlet fram på Granavolden på Hadeland.

I plattformen står det at regjeringen skal «Legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens, og vil ikke gjelde for straffedømte».

Hva er eldre?

Men det KrF trodde skulle bli en stor seier, kan ende i en nedtur.

TV 2 får nå opplyst at justisminister Jøran Kallmyr har gitt KrF et tilbud om at eldre skal defineres som 55 år.

Hadde KrF godtatt kompromisset i regjeringen om at engangsløsningen for eldre ureturnerbare asylsøkere skal gjelde de over 55 år, så kunne Stålsetts vaskehjelp fått oppholdstillatelse og fått jobbe.

– KrF kunne allerede i høst reddet Stålsetts vaskjehjelp, sier en Frp-kilde.

Men regjeringen har ikke blitt enige om hva som defineres som eldre.

Lula Tekle jobber for Gunnar Stålsett. I etterkant av saken, har det blitt politisk debatt om ureturnerbare eldre asylsøkere bør få jobbe i Norge. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

Ifølge kilder i Fremskrittspartiet stortingsgruppe, har KrF takket nei til at de over 55 år skal defineres som eldre. Disse opplysningene får TV 2 også bekreftet av andre kilder.

Fremskrittspartiets utgangspunkt var 60 år. TV 2 får opplyst at saken har vært oppe i regjeringskonferanser.

Grunnen til at KrF takket nei, er at det var for få som ville falle inn under amnestiet.

TV 2 har fått innsyn i tall fra Utlendingsdirektoratet (UD) som viser at det er svært få over 55 år som har utreiseplikt og har vært i Norge i over 16 år.

Ifølge UDI finnes det to stykker i mottak mellom 55 og 60 år, og seks stykker over 60 år.

I tillegg kommer de med privat bostedsadresse. Der har UDI registrert fem stykker med en bostedsadresse som ikke registrert for mer enn to år siden.

Tallene fra UDI Ifølge UDI er det per i dag 19 utreisepliktige over 50 år i mottakssystemet, der det er gått minst 16 år siden søknaden. Av disse er elleve mellom 50 og 55 år, to mellom 55 og 60 år og seks over 60 år. I tillegg kommer utreisepliktige over 50 år, med privat bostedsadresse, der det er gått minst 16 år siden søknaden. UDI skriver i en epost til TV 2 at de ikke har ingen god oversikt over antallet, da det ikke er mulig å vite om en person med utreiseplikt faktisk befinner seg i Norge eller ikke, selv om personen er registrert med adresse i Folkeregisteret. – Hvis vi begrenser søket til personer registrert med privat bostedsadresse ikke eldre enn to år gammel, finner vi 5 personer, skriver UDI. Til sammen gir dette 24 utreisepliktige personer over 50 år, der det er gått minst 16 år siden søknaden. – Det er imidlertid ikke mulig å gi sikre tall, uten å undersøke hver sak individuelt. Vi har til info ikke tall på eventuelle straffedømte innbakt i disse tallene, skriver UDI.

Kallmyr: Det foreligger en skisse

Justisminister Jøran Kallmyr bekrefter overfor TV 2 at det foreligger en skisse i saken.