Stortinget krever svar fra Solberg om trygdeskandalen

I ett spørsmål viser kontrollkomiteen til at det i proposisjonen som var grunnlag for Stortingets behandling av innstramminger i folketrygdloven i 2016-2017, ikke ble nevnt at EØS-reglene vil gå foran norske lover på dette området.

– Mener statsråden at Stortinget her fikk tilstrekkelig informasjon om saken i proposisjonen, og ser statsråden at det at kan ha bidratt til uklarheten i tolkningen av regelverket at EØS-forordningen ikke var nevnt i proposisjonen?

Komiteen spør også om hvorfor Stortinget i mars 2019 ikke ble informert om at Nav endret praksis for kortvarige reiser til EU/EØS-land

