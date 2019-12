«Hvor hemma føler du deg i dag?» spør Marianne Knudsen (20) og Ida Hauge Dignes (23) hverandre i hver episode av podcasten «Hemma», som ble lansert 3. desember.

Både Knudsen og Hauge Dignes bruker rollestol, og i podcasten forteller de åpenhjertig og humoristisk om hva slags spørsmål de får i hverdagen.

– Folk antar at kjæresten min er handikappet, og spør også ofte om det. Hvorfor er det relevant? Er man ikke heller nysgjerrig på om han er snill og god?, sier Hauge Dignes til God morgen Norge.

«God bedring»

STEREOTYPIER: - Vi er helt vanlige mennesker som har både gode og dårlige dager, akkurat som alle andre, sier Ida Hauge Dignes (23). Sammen med Marianne Knudsen (20) står hun bak podcasten «Hemma». Foto: Privat

Hun forteller videre at når hun og kjæresten skal ut på restauranter og kafeer, så må hun ofte komme seg inn kjøkkeninngangen.

– Man må kanskje forbi søpla og gjennom kjøkkenet. Man vil jo helst gå inn der alle andre går, via trappa. Det er med på å segregere samfunnet, sier hun.

Tirsdag 3. desember markeres FNs dag for funksjonshemmedes rettigheter verden over. Med podcasten «Hemma» håper Knudsen og Hauge Dignes å gjøre folk bevisste på stereotypiene de blir møtt med i hverdagen.

– Sånn som den gangen jeg fikk skryt for å trykke på knappen i heisen. Eller når en fyr sa «god bedring» til meg på bussen, sier Knudsen og ler.

Spørsmål om sex

Hauge Dignes forteller at hun også ofte får spørsmål om sin egen seksualitet.

– Det er vanlig at jeg får spørsmål om jeg kan ha sex. Og om jeg må ha med rullestolen opp i senga for å kunne ha sex, sier hun.

Knudsen og Hauge Dignes er begge aktive i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), som henholdsvis 1. nestleder og sentralstyremedlem.

– 80 prosent av skoler i Norge er ikke tilgjengelige for oss. 1 av 3 funksjonshemmede opplever hatkriminalitet. Det tror jeg ikke så mange er klar over, sier Knudsen, og legger til:

– Vi må anerkjenne at funksjonshemmede er den diskriminert gruppe i samfunnet. Det handler om at alle skal ha like rettigheter, og at dette er ressurser som er bærekraftige, ikke en byrde.