Den ukrainske modellen Veronika Didusenko (24) blir nektet å delta i Miss World 14. desember fordi hun har en fem år gammel sønn.

I 2018 mistet hun tittelen Miss Ukraina fordi arrangørene oppdaget at hun både hadde barn og hadde vært gift.

«Deltakere og tittelholdere må ikke ha vært gift eller ha født barn,» lyder deler av kravene som blir stilt til deltakerne i konkurransen.

Didusenko går nå til søksmål mot arrangørene av Miss World, og hevder ifølge Sky News at de bryter likestillingsloven.

– Jeg vil forandre dem, utfordre dem. Jeg vil sørge for at reglene til Miss World følger med i tiden, sier hun i et intervju med Radio 1 Newsbeat.

Modellen sier at hun ønsker å «oppdatere» Miss World.

– Jeg vil gjøre dem klar for nåtiden og reflektere kvinners realitet i dag, nå som de kan balansere karriere og privatliv.

Krever rett til å være mor

Didusenko krever ifølge BBC at missekonkurransen endrer det hun kaller «utdaterte kriterier». I søksmålet skriver hun at deres reglement ikke reflekterer hvordan verden er i 2019.

«HELTEN MIN»: Veronika Didusenko får et kyss av sønnen Alex (5). Foto: Shutterstock

24-åringen går også hardt ut mot arrangørene på sosiale medier med hashtaggen #righttobeamother, altså «rett til å være mor».

– Hvorfor skal en kvinne ekskluderes fra å delta, bare fordi hun er mor? Det gir ingen mening. Å være mamma har ingen betydning for evnen min til å være profesjonell eller å være en vellykket modell eller å gjøre jobben min, sier hun.

Hun sier at hun var klar over at hun brøt reglene da hun meldte seg på Miss Ukraina, men påstår at arrangørene ønsket å ha henne med fordi hun var såpass kjent i landet.

Vil ikke ha tilbake missekronen

Fire dager etter at hun vant konkurransen, oppdaget arrangørene at hun hadde sønnen Alex, som da var fire år gammel, og i tillegg var skilt.

Da ble hun fratatt missekronen, og den vil hun ikke ha tilbake.

– Jeg vil ikke ha tilbake kronen. Jeg vil bare at reglene blir endret, skriver hun på Instagram-siden sin.

Vil ta hensyn til religion og kultur

I 2018 sa lederen av Miss World Organisastion, Julia Morley, til det britiske TV-programmet «Good Morning Britain» at organisasjonen må ta hensyn til alle medlemslandene, samt landenes forskjellige religioner og kultur.

– Når du prøver å få en verdensomspennende organisasjon til å bli enige, må du ta hensyn til alle når de stemmer for hva som er akseptabelt, sa hun.

Og:

– Du må forstå at vi ikke har våre egne følelser, vi må ta hensyn til andre. Vi prøver å få en balanse, sa hun.