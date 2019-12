Manchester United får besøk av José Mourinho og Tottenham på Old Trafford onsdag kveld.

Eks-manageren har fått en drømmestart i London-klubben etter at han overtok etter Mauricio Pochettino.

Nå venter et svært spesielt gjensyn med Manchester United.

Ole Gunnar Solskjær tror portugiseren vil få en varm velkomst.

– Jeg tror han får en veldig god mottakelse. Supporterne husker de to og et halvt årene han var her. Han vant trofeer, og jeg er sikker på at fansen, støtteapparatet og klubben vil ønske ham velkommen, sier nordmannen.

Solskjær er en presset mann om dagen etter en tung periode i ligaen. Manchester United ligger på 9. plass, 22 poeng bak Liverpool.

Britiske medier spekulerer i at kampene mot Tottenham og Manchester City kan bli utslagsgivende for Solskjærs posisjon i klubben. Det ryktes at Solskjær har gitt beskjed til spillergruppen om at han får sparken ved tap mot Tottenham. Solskjær kaller en del av artiklene for direkte løgner.

– Jeg har ingen problemer med det. Av og til ler man når man leser historier om ting jeg har sagt. Jeg vet i hvert fall at kildene bare er oppdiktet. Det er åpenbare løgner, sier Solskjær.

46-åringen frykter ikke å få sparken.

– Jeg fokuserer bare på jobben. Jeg må gjøre så godt jeg kan, se fremover mot neste kamp og planlegge lengre frem i tid med styret, sier Solskjær, som har lagt merke til at managere i andre klubber er blitt arbeidsledige.

– Det er den tiden på året. Det er aldri kjekt å se kolleger miste jobben. Man kan prate om VAR hele dagen, men ett resultat - Southampton-Watford - med handsen... Da prater vi om noe helt annet. Det er marginenes spill. Noen ganger er man heldig, andre ganger ikke. Men jeg blir ikke mer bekymret av den grunn, sier han.

Solskjær erkjenner at Manchester United har vunnet for få kamper.

– Vi har spilt for mange uavgjorte kamper etter min smak. Vi er ikke fornøyde, men vi jobber hardt for å få resultater, sier Solskjær, som forteller at dialogen med Ed Woodward er god.

– Vi prater sammen hele tiden. Det er ikke slike at vi nå plutselig må prate nå. Vi snakker sammen et par ganger i uken. Det handler om planene vi har lagt og gjenoppbyggingen vi vet vi startet. Vi er ikke fornøyde med hvor vi er, men vi må jobbe videre, sier nordmannen.