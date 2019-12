I andre episode av «Funkyfam» har Vegard Harm og Jørgine Vasstrand en treningsdate.

Da begynner Harm å fortelle om en gutt han har begynt å snakke med, og at denne personer er akkurat hva han er ute etter.

– Det er så typisk meg. Jeg blir sånn: Hvordan kan vi balansere hans skikarrière med min karrière? Hvordan går timeplanen opp om han flytter, spør han, før han fortsetter:

– Han er akkurat sånn jeg liker, sportslig interessert og veldig mandig. Det virker sånn i alle fall, jeg kjenner han jo ikke i det hele tatt.

Den samtalen har skapt mange spekulasjoner, og spørsmålene har haglet på sosiale medier.

Se klippet øverst i saken.

– Flau

Vegard Harm er kjent for å ha en enorm følgerskare, med nærmere 490 tusen følgere på Instagram alene.

23-åringen er med i VGTV-duoen «Harm & Hegseth», sammen med Morten Hegseth.

Opptredenen i «Funkyfam» skyldes at han har blitt en av treningsguruen Jørgine Vasstrands nærmeste venner. Det var derfor TV-kameraene filmet at de snakket om flørtingen.

KOLLEGER: Vegard Harm og Morten Hegseth er publikumsfavoritter. Foto: NTB / Scanpix

Da vi møtte Instagram-kjendisen på den rød løperen i forbindelse med «P3 Gull» i helgen, forklarte han at alt handler om en misforståelse.

– Det er filma for så lenge siden. Jeg blir helt flau. Alle spurte om hvem det var. De bare: «Er det Petter Northug?». Jeg bare: «Nå roer vi helt ned!»

Tinder

Harm forklarer at han var trøtt og på vei til trening da samtalen ble filmet.

– Det var veldig flaut for meg. Jeg satt hjemme i Stokke og så på episoden. Jeg tenkte at dette hørtes veldig rart ut. Jeg husker jo nesten ikke den samtalen.

– Jeg prøver å imponere Jørgine noen ganger, ved å si at jeg har et datingliv. Hun pusher veldig på det. Da sier jeg at jeg snapper med en fyr, også baller det seg på.

Han ønsker ikke å røpe identiteten til skiløperen, men sier at flørten ikke har utviklet seg til noe mer. Vestfoldingen er fortsatt singel, men ikke fremmed for noe nytt og spennende.

– Jeg elsker Tinder. Jeg er på Tinder.