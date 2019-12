Børge Ousland (57) og sørafrikanske Mike Horn (53) har støtt på massive utfordringer i forsøket å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski.

Fast i isen

Nå er de snart tomme for mat, og forskningsskipet Lance, som skal hente dem ut av isødet, har kjørt seg fast i isen.

– Lance har kjørt seg fast, og det jobbes nå med å få skipet løs fra ismassene. Vi har håp om at Lance skal komme seg lenger nordover, sier Lars Ebbesen som er leder for polfarernes hjelpestab til TV 2.

I natt var det 90 kilometer mellom skipet og Ousland og Horn, noe som er innenfor den planen de hadde.

Følg skipets posisjon akkurat nå på Marinetraffic.

Uvær på vei

– Det som gjør situasjonen usikker er at det blåser opp til uvær torsdag og fredag, derfor skulle vi gjerne hatt Lance litt lenger inn for å møte Ousland og Horn. Akkurat nå venter vi på at skipet klarer å slippe fra isen. Da vil det se det litt bedre ut for oss, sier Ebbesen.

UVÆR: Et krafig vindsystem beveger seg mot Svalbard torsdag kveld. Grafikk: StormGeo

Polfarerne har mat til og med torsdag, og har spart opp mat så de klarer seg på fredag også, men etter det er de helt tomme for mat.

– Hvis uværet blir heftig og vi får flere problemer, må vi begynne å tenke kreativt. Vi har mange ideer og planer, men hvordan vi løser det, må vi vurdere hvis det blir aktuelt, sier Ebbesen.

– Skjøre og utslitt

Horn melder på sin instagramkonto at de to polfarerne nå er utslitt og skjøre. Begge to har gått ned mellom 10 og 15 kilo på turen.

– Når du vet at enden er nær, virker dagene så mye lenger. Selv om det er ekstremt kaldt og drivis som går feil vei, er vi sikre på at vi har gode muligheter til å møte båten som er på vei for å møte oss, skriver han i en av oppdateringene.

Ustabil tynn is

Ousland og Horn forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august og ankom iskanten 12. september. Siden har de gått på ski over isen.

Polfarerne skulle egentlig nå målet i midten av november. På grunn av klimaendringene er isen mye tynnere enn vanlig, og vinden har dyttet isen vestover mot Grønland, noe som var feil retning for Ousland og Horn.

Planen var at skulle hentes med seilbåt ved iskanten nord for Svalbard, men Norsk Polarinstitutts tidligere forskningsskip Lance ble sendt inn i stedet fordi det er en sikrere løsning. Skipet har imidlertid også problemer i de ustabile ismassene og har kjørt seg fast flere ganger.

Polfarerne Aleksander Gamme, Bengt Rotmo og Knut Espen Solberg er om bord på Lance for å kunne bistå de to som skal hentes ut.