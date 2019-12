Jakten-André og frieren Miriam lurte produksjonen: – Jeg angrer

FRIERE: André møtte syv friere på speeddate. Hanna er ikke med på gruppebildet, siden tok speeddaten på Skype. Foto: Espen Solli / TV 2

Under speeddaten latet de to som de ikke kjente hverandre, og det samme fortsatte under gruppedaten med fem andre friere.

– Jeg tenkte at det var veldig uhøvelig. På gruppedaten skjønte jeg at dette ikke var bra og at det kom til å bli et problem. Det var ubehagelig å holde det skjult for de andre frierne, og jeg skjønte at det ville komme frem etter hvert, sier André.

Hadde fått følelser

Jakten-bonden valgte videre Miriam og tre andre friere, og de ble invitert på gårdsbesøk i Målselv.

Før gårdsbesøket var Miriam på nok et besøk hjemme hos André, uten at produksjonen og de andre frierne fikk vite om det.

– Hva var status på forholdet deres da?

– Jeg vet ikke hva man kan kalle det. Vi prøvde å finne ut av ting, og det var god stemning. Vi hadde mange felles interesser, og hun virket som ei snill og søt dame. Det var følelser involvert fra min side, sier han.

Trakk seg fra innspillingen

Men under den første dagen av gårdsbesøket i juni, valgte Miriam å trekke seg fra Jakten på kjærligheten og reise hjem. Ifølge André hadde han fått et forvarsel et par dager tidligere.

– Miriam gjorde en helomvending. Alt var bra mellom oss, men så var det plutselig uaktuelt å være med meg. Hun sa at hun måtte trekke seg på grunn av sykdom i familien, men i ettertid har hun kommet med andre unnskyldninger, så jeg vet ikke hva som stemmer. Jeg har prøvd å få en forklaring, men jeg klarer ikke å forstå det, sier han.

Han beskriver den dagen hun trakk seg som tung.

– Jeg var knust, sliten og lei, og jeg hadde mest lyst til å avslutte hele innspillingen. Det føltes litt ut som kjærlighetssorg, sier han.

Datet de andre frierne

Etter Miriams exit fikk André pratet med en kompis, og det hjalp ham med å omstille seg. Han fortsatt derfor datingen med de andre frierne, Hanna Hovland (23), Ida Rise (24) og Signe-Christine Forberg Lillerud (21).

– Men da klarte jeg ikke å kjenne på noen følelser. Det er kanskje noe av det jeg angrer mest på, at jeg ikke klarte å være tilstede med de andre frierne da, sier han.

André valgte Hanna til slutt, og paret avslører til TV 2 at de kysset da kameraene ikke var til stede. Men både etter gårsbesøket og etter ferieturen til Irland ga hun beskjed om at hun ikke hadde fått noen følelser for ham. De ble derfor enige om å være venner.

Frem og tilbake

Ifølge André var det mye frem og tilbake med ham og Miriam etter at hun trakk seg fra innspillingen.

– Vi hadde kontakt resten av gårdsuka, etter at hun reiste hjem, og til slutt skjønte jeg ikke hva hun ville.

Jakten-bonden forteller at han valgte å bryte kontakten i sommer, da han skulle reise på ferietur med frieren Hanna.

– Da sa jeg at jeg var lei av hele opplegget og at jeg var ferdig, sier han.

Derfor gjorde hun det slutt

Miriam bekrefter at hun var en del frem og tilbake etter at hun trakk seg fra innspillingen, og hun forklarer det med at hun fortsatt likte André godt.

– Jeg var usikker på om det ville fungere eller ikke med oss. Jeg ville egentlig være sammen med André, men samtidig følte jeg at det ble for mye, sier hun til TV 2.

Hun forklarer at hun tok en helomvending og valgte å avslutte forholdet fordi hun synes det gikk for fort fram mellom dem.

– I tillegg ville jeg fokusere på jobb, siden jeg nettopp hadde startet min egen hundebarnehage og butikk. Det er ikke lett for meg å reise bort hver helg, og jeg skjønte at det ville bli vanskelig å få det til å fungere mellom oss to. Jeg trakk meg den første dagen av gårdsbesøket, slik at han skulle få muligheten til å finne en annen frier, legger hun til.

Angrer

Miriam synes det var vanskelig å holde forholdet skjult for de andre Jakten-frierne.

– Det var ikke noe hyggelig å holde ting skjult, og det var flere ganger jeg ville fortelle det til de andre frierne. Det vi gjorde var feil, men det føltes riktig der og da. Jeg var forelsket og tenkte at det skulle bli oss to, sier Miriam, som så på André som sin kjæreste da de startet innspillingen.

Nå angrer hun på at hun ble overtalt til å bli med på TV-innspillingen.

– Jeg ville i utgangspunktet ikke være med på Jakten på kjærligheten, og jeg ville ikke være på TV. Men da jeg møtte André, hadde vi det veldig fint sammen, så han klarte å overtale meg, sier hun.

Nytt forhold

Etter at Miriam forlot gården til André, fant hun tonen med en annen Jakten-frier, Espen Rødnes (27). De ble kjærester i sommer, og i dag er de samboere i Oslo.

– Det gikk fort, men det med Espen var ikke planlagt. Jeg sa egentlig at jeg ikke skulle ha noen kjæreste, men det skjedde bare. Vi har det veldig fint sammen, sier hun.

Hun har følgende å si til de som kan mene at hun gikk fort videre fra forholdet med André:

– Jeg kjente Andre bare et par måneder, og vi møttes ikke mange ganger i løpet av den tiden. Jeg var forelsket, men følelsene gikk litt fort over når jeg fikk det på avstand, sier hun.

Informerte produksjonen

André er glad for at sannheten kommer frem i sesongens siste episode av Jakten på kjærligheten og at TV-seerne slipper å spekulere i hva som har skjedd i kulissene.

Jakten-bonden forteller at han først informerte produksjonen om deler av hans og Miriams forhold etter speeddatene og gruppedaten, men at han ikke fortalte hele sannheten om forholdet.

SISTE EPISODE: Her er André fotografert sammen med programleder Gunhild Dahlberg. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

– Jeg følte det var riktig å si ifra da, men jeg burde nok fortalt alt. De i produksjonen var skuffet, men vi drøftet hva vi skulle gjøre videre. Da bestemte vi oss for å kjøre showet, siden jeg fortsatt ville bli kjent med alle frierne for å se om det kunne oppstå følelser med noen av dem, sier André.

Dette bekrefter TV 2.

– Da vi fikk kjennskap om at André og Miriam hadde møtt hverandre på forhånd, spurte vi André om han fortsatt var innstilt på å date med et åpent sinn, og det bekreftet han. Det var ikke naturlig for oss å fortelle om hans og Miriams bekjentskap til de andre frierne og TV-seerne på det tidspunktet, men det var naturlig å fortsette innspillingen på vanlig måte, sier Jan-Petter Dahl.

Dahl er PR- og mediesjef i TV 2, og han uttaler seg på vegne av kanalen og produksjonsselskapet Fremantle.

Større omfang

Senere fikk TV 2 og produksjonsselskapet vite at omfanget av møtene mellom André og Miriam var mer omfattende enn de først trodde.

– Derfor valgte vi å ta opp deres bekjentskap i oppsummeringsprogrammet, i full overensstemmelse med André. Han ønsket selv å legge alle kortene på bordet. Vi har stor respekt for at han velger å fortelle hele historien, og vi har et veldig godt forhold til André nå, sier Dahl.

PR- og mediesjefen påpeker at TV 2s rolle også er å følge opp deltakerne og gi dem nødvendig bistand.

– Jeg er veldig glad for den forståelsen og støtten jeg har fått fra TV 2 og produksjonsselskapet. Jeg synes ikke de har kastet meg under bussen, men de har heller hjulpet meg opp av gjørma, sier André, som har fått tilbud om å snakke med TV-produksjonens psykolog.

– Ikke tatt ansvar

Miriam forteller at hun ikke har hatt noen samtaler med produksjonen om at de holdt forholdet skjult.

– Jeg følte ikke at jeg trengte å snakke med produksjonen om det. Det vi gjorde var ikke snilt mot de andre frierne, men jeg følte at det var Andrés ansvar. Det var han som var bonden, og det var han som skulle gi alle frierne en sjanse, sier hun.

Miriam mener at produksjonen ikke har tatt sitt ansvar i denne situasjonen.

– De sier at det er André og jeg som lurte de andre frierne, men produksjonen visste om dette allerede etter gruppedaten, sier hun.

Reagerer på TV 2s valg

Hun reagerer også på at hun ikke får fortelle sin side av saken i siste episode av Jakten på kjærligheten.

– Jeg fikk beskjed om å sende inn en video til siste episode, men den kom ikke med. Jeg synes det er dårlig, særlig siden Hanna sin video ble tatt med. Jeg føler at jeg bør få fortelle min side av saken, sier Miriam.

TV 2 mener på sin side at det ikke er naturlig at Miriam kommer til ordet i sesongens siste Jakten-episode.

– Det siste programmet er en oppsummering av hele sesongen, og etter vår vurdering, er det ingenting i programmet som utløser en tilsvarsrett. Etter intervjuet med André hadde vi behov for å sjekke fakta, og Miriam har bekreftet Andrés fremstilling. Vi har forsøkt å komme Miriam i møte gjennom hele prosessen. Videoen hun sendte til produksjonen blir tilgjengelig på våre nettsider etter at programmet har gått på TV.

– Vi har forståelse for at Miriam ønsker å fremstå i programmet, men vi fant ikke dette nødvendig, og vi anser det som uproblematisk.

Se videoen fra Miriam her:

Hanna har tilgitt ham

I etterkant av innspillingen har André hatt kontakt med frierne Hanna og Ida, og han har beklaget seg til dem. Jakten-bonden forteller at de har vært gode støttespillere for ham og vist forståelse for at det ble slik.

– Jeg bøyer meg i støvet for Hanna og Ida. Det står mye respekt av hvordan de har taklet dette, sier han.

Hanna fikk vite om André og Miriams historie under ferieturen til Irland, men først etter at TV-innspillingen var over.

VENNSKAP: Jakten-paret André Johansen og Hanna Hovland er gode venner i dag. Foto: Marit Grøtte / TV 2

– Først ble jeg skuffet og sint på André. I ettertid fikk jeg og André snakket ut om det, og han fikk fortelle sin side av saken. Da skjønte jeg mer, sier Hanna til TV 2.

I starten av innspillingen hadde hun ingen mistanke om at André og Miriam kjente hverandre fra før, men hun merket at det var noe rart da hun så Andrés reaksjon da Miriam trakk seg.

– Det har ikke preget meg og mine følelser, siden jeg fikk vite om André og Miriam først etter at vi hadde bestemt oss for å være venner. Men det kan hende at det har lagt en sperre på André når det gjelder å bli kjent med oss andre frierne, sier Hanna.

– Feil har blitt gjort, men i dag tenker jeg på Jakten på kjærligheten som en god opplevelse. André er tilgitt, og vi er gode venner i dag, legger hun til.

Se hele sesongen av Jakten på kjærligheten på TV 2 Sumo.

Se Kjærlighet til alle mandag, tirsdag og onsdag på TV 2 Sumo.

.