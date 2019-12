57-åringen har tidligere vært trener for både Lillestrøm og Start. Nordlie rykket denne sesongen ned fra Obos-ligaen med Skeid.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som spilte under Nordlie i Start, tror det sannsynlige trenerskiftet vil slå godt ut for kanarifuglene i kvaliken.

– Han er veldig tydelig på hvordan han vil spille. Selv om han bare får noen dager, er han god til å forenkle ting og gi et par beskjeder om hvordan de skal angripe og forsvare seg uten at det blir for innvikle. Slik jeg kjenner Tom fra treningsfeltet og garderoben, er han en trenertype som passer bra til denne typen jobber, sier Mathisen.

Nordlie gjorde en formidabel jobb med Start, og ledet dem nesten til seriegull i 2005.

– Tom er en av de største heltene i Kristiansand. For ham òg blir nok dette en litt spesiell setting. De som selger billetter på Sør Arena jubler nok, men de som sitter med ansvar for sport er nok ikke like happy for at Tom kommer inn med sin energi og sine tanker, konstaterer Mathisen.

Nordlie og Start-trener Joey Hardarson kjenner dessuten godt til hverandre. De to jobbet sammen for Fløy i andre divisjon.

– Det blir to tette og jevne kamper, tror jeg. Her kommer det ikke mange overraskelser på banen. Dette blir en ekstra greie med disse kampene. Det blir bra fyr i teltet, spår TV 2s fotballekspert.

Lillestrøm møter Start borte 7. desember. Returkampen spilles på Åråsen 11. desember.

