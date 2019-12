Konserten med Rammstein på Granåsen 26. juli ble utsolgt på én time og etterspørselen etter billetter har vært enorm.

Aldri før har et metalband solgt like mye billetter i Norge som de tyske pyroheltene. Nå blir det ekstrakonsert med det legendariske bandet på samme sted 27. juli neste år.

PYRO: Rammstein ga publikum en heftig og varm opplevelse da de gjestet Oslo i august. Foto: Øyvind Bakke.

– Rammstein-fans har kontinuerlig etterspurt flere billetter til konserten i Trondheim og responsen fra fans og media etter konserten i Oslo i august har vært enorm. Vi har virkelig jobbet hardt for å få dette til og det er utrolig at det skjer, sier Mark Vaughan, ansvarlig arrangør i All Things Live i en pressemelding.

Med den største sceneproduksjonen Norge noen gang har sett inntok Rammstein Ullevaal Stadion i august tidligere i år. 30.000 publikummere fikk med seg den kritikerroste konserten.

I juli neste år kan fansen altså få to sjanser til å oppleve rockefyrverkeri på nytt.

Billettene slippes fredag 6.desember.