Madelen (28) var deprimert, glemsk og energiløs – så tok hun en tur til legen

Avhengig av hvor man setter grensen for B12-mangel, er det mellom 2,5 prosent og 26 prosent av befolkningen som har for lite B12 til enhver tid, ifølge lege ved Balderklinikken, Bernt Rognlien.

Han går så langt som å kalle det et folkehelseproblem.

Ble redd

Madelen Ulleberg (28) er blant dem som vet hva dette handler om.

– Jeg var 27 år gammel og følte meg som en dement 90-åring. Jeg kunne begynne å skrive en e-post og når jeg var ferdig så jeg at jeg bare hadde skrevet 10 prosent av det jeg hadde tenkt. Jeg ble jo litt redd.

Men symptomene på at noe var galt, stoppet ikke der.

– Jeg var sur, deprimert, ble sint for alt, hadde ingen energi og gråt mye. Jeg husker jeg tenkte: «Hvordan ble jeg hun der?», sier Madelen.

Tilstanden hennes gikk ut over alle aspektene av livet hennes. Hun klarte ikke jobben, å trene ble altfor fysisk krevende, det ble slutt med kjæresten og hun isolerte seg fra venner.

– Jeg var på bunn, men det var ikke før jeg fikk utslett i hele ansiktet og nesten mista synet at jeg til slutt oppsøkte lege. Etter flere undersøkelser fant de ut at jeg manglet B12, forteller hun.

Et vitamin vi må ha

B12 er supervitaminet som kroppen vår er helt avhengig av for å ha et godt immunforsvar, energi og et velfungerende nervesystem. Vitaminet er også viktig for dannelsen av røde blodceller.

Har man en mangel får man i starten ofte diffuse nevrologiske og psykiske symptomer: kronisk tretthet, slitenhet, nevropati (nummenhet, stikking, smerter), svimmelhet, ustø gange, kognitiv svikt, nedstemthet, demens, tegn på anemi i form av blekhet og glatt, rød tunge. Det kan også gå utover benmarg, slimhinner og sædproduksjon.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er et anbefalt inntak av B12 for voksne 2-4 mikrogram per dag. Vanlig variert kosthold med kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter gir 5-7 mikrogram daglig. Vegetardiett med egg og melk gir under 0,5 mikrogram daglig, og en vegansk diett inneholder ikke B12 i det hele tatt.

Dårlig opptak i tarmen

Er du vegetarianer eller veganer er det derfor ekstra viktig at du tar tilskudd av B12. Men det finnes også de som spiser helt normalt og likevel mangler vitaminet.

– Dårlig opptak i tarmen er en annen grunn til at noen ikke klarer å ta opp B12. Vi ser også mangel på B12 når autoimmune sykdommer utvikler seg, når det er sykdom i nedre tynntarm, kronisk betennelse i magesekkens slimhinne, tarmparasitter, bakteriell overvekst, alkoholisme eller ved nedsatt funksjon i bukspyttkjertelen. Langvarig bruk av noen former for medisiner kan også gi dårlig opptak, sier Bernt Rognlien.