De tre som står bak rapporten er overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud.

– Politiet tar med seg konklusjonen fra de sakkyndige i det videre arbeidet med saken, sier politiadvokat Hilde Strand i en pressemelding.

Den sakkyndige trioen ble formelt oppnevnt av Asker og Bærum tingrett den 5. september. De skulle i utgangspunktet levere sin rapport i november, men de sakkyndige ba om utsatt frist fordi de trengte mer tid til å gjennomføre sine undersøkelser.

70 siders rapport

Philip Manshaus har i lang tid nektet å gjennomføre nye avhør i saken, men han har samtykket til å la seg observere.

De rettspsykiatrisk sakkyndige har gjennomført elleve samtaler med siktede. Erklæringen er totalt på 70 sider. Den rettsmedisinske kommisjon skal nå gjennomgå erklæringen og vurdere denne.

22-åringen er siktet for drap på sin egen søster og etter straffelovens paragraf 131 som omhandler terrorhandlinger etter at han stormet Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Målet hans var å drepe så mange som mulig, men Manshaus ble overmannet av to eldre menn.

Manshaus risikerer nå å bli idømt lovens strengeste straff.

Kan få forvaring

Spørsmål om tilregnelighet har betydning for valg av straffereaksjon. Når man vurderes tilregnelig kan man dømmes til fengsel eller forvaring.

I motsatt fall kan man ikke straffes, men dømmes til tvunget psykisk helsevern som innebærer oppfølging av helsevesenet.

– Politiet satser på å ferdigstille etterforskningen av saken og sende over en innstilling til statsadvokaten før jul, sier Stand.

Det er statsadvokat Johan Øververg som skal vurdere politiets etterforskning og deretter skrive en innstilling til Riksadvokaten som i siste instans avgjør om det skal tas ut tiltale.