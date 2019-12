Matprodusenter gjør helomvending etter nye funn om tilsetningsstoff

Mange kunnskapshull

VANLIG I NORSK DAGLIGVARE Titandioksid er en vanlig tilsetning i Norge. Helsekontrollen fant betegnelsene E171/CI 77891 i blant annet følgende produkter: • Diplom-Is Royal Trippel Magi Salt Karamell • Minde Sjokolade Jubileum • Brynild Supermix Original • Smågodt - NorgesGruppen • Anthon Berg Opera Mints • Idun Creme Fraiche Dressing Max 3% • Pågen Vanillas • Dr. Oetker Ocean Mix • Labello Peach Shine • Colgate Total Original Care tannkrem 75 ml • Extra Strong Menthol • Chilinøtter – Den Lille Nøttefabrikken • Vesteraalens fiskeboller og suppeboller

Dirven understreker likevel at det er svært vanskelig å overføre funnene fra den franske studien til oss – menneskene.

– De studiene som har blitt gjort, har ikke blitt utført på friske dyr. Derfor er det vanskelig å komme med en risikovurdering, sier gifteksperten.

Han påpeker at det blant annet fortsatt er uklart om bekymringen gjelder kun de aller minste partiklene av pulveret eller om hele stoffet i sin helhet kan være helsefarlig.

– Vi har mange kunnskapshull, vi har mange spørsmål. Vi trenger mer forskning for å kunne besvare alt.

Fjernes i ti av 14 produkter

Helsekontrollen kontaktet produsentene for å høre om de skal fjerne titandioksid i sine produkter.

Flere forklarer at de ønsker å være føre-var, mens andre fjerner titandioksid på grunn av produksjonsendringer og ikke nødvendigvis på grunn av den mulige helserisikoen.

Titandioksid kommer til å forsvinne fra Extra, Dr. Oetker, Anthon Berg, Vesteraalens, Pågen, Chilinøtter fra Den Lille Nøttefabrikken, godteriposene fra Minde Sjokolade og Brynild, og fra Diplom-Is.

Ifølge flere studier er det spesielt barn under ti år som er mest utsatt for titandioksid fra godteri og tannpasta.

NorgesGruppen vil likevel ikke fjerne titandioksid fra smågodtet sitt.

– Så lenge Mattilsynet godkjenner bruk av titandioksid i mat som fargestoff, så velger vi å forholde oss til det, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland.

– Når det er sagt, så er det klart at når en sånn type debatt oppstår, så vil jo vi også se nærmere på dette, legger hun til.

Colgate, Labello og Idun skal også fortsette å bruke titandioksid. Produsentene påpeker at de følger regelverket for mat og kosmetikk og at de ikke bruker nanopartikler.

Giftekspert Hubert Dirven sier derimot at de fleste pulver kan inneholde nanopartikler.

Han mener at det kan være klokt av produsentene å fase ut titandioksid i produktene.

– Jeg tror at det er ganske fornuftig fra fabrikantenes side å fjerne titandioksid. Hvis folk er bekymret og ikke vil kjøpe produktene, er det bedre å fjerne denne bekymringen, sier Dirven.

UVITENDE: Familien Carlsen Filolias er overrasket over hvor mange produkter som inneholder titandioksid. Pappa Yannis er kjent for bloggen Pappa uten gluten. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Mattilsynet avventer EUs avgjørelse

Mattilsynet følger det Europeiske mattrygghetsorganet EFSA som så langt mener at det ikke er noen grunn til bekymring, men heller ikke utelukker at titandioksid har en helserisiko.

– Hvis det kommer ny kunnskap som tilsier at det er behov for å sette en grense for akseptabelt daglig inntak, så vil EU og Norge gjøre det for å sikre at forbrukerne ikke får i seg for mye av stoffet, sier Karina Kaupang, direktør for matavdelingen i Mattilsynet.

EFSA ser nå nærmere på tilsetningsstoffet.

– Så hva kommer familien Carlsen Filolias til å gjøre annerledes når dere handler fremover?

– For vår del kommer produkter med titandioksid til å forsvinne ut av huset til det motsatte er bevist, sier Elisabeth og får et bekreftende nikk fra mannen Yiannis.