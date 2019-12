– Et gjennomtrent unikum

Det gror svært godt i norsk idrett om dagen.

I de fleste idretter finnes det store talenter som kan komme til å bli verdensstjerner i sine idretter – med det norske flagget på brystet.

TV 2 har fått våre eksperter til å vurdere de største fremtidshåpene i idretten de følger tettest.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad, som er tidligere profesjonell syklist som har syklet for det franske UCI ProTour-laget Crédit Agricole, valgte å plukke ut tre menn og to kvinner på sin liste over det han mener er Norges fem største fremtidshåp i sykling.

Kanskje kan en av dem komme til å kopiere Thor Hushovds bragder i Tour de France, eller Monica Valens VM-gull i landeveissykling i 1994?

Her er TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestads vurderinger:

SYKKELEKSPERT: Mads Kaggestad. Foto: Heiko Junge

Fem stortalenter født etter 1.1 2000, sykkel:

Johannes Kulset (født i 2004):

– Johannes Kulset er først junior fra 2021. Han kommer fra en allsidig idrettsbakgrunn med NM-gull i bandy for Røa IL. Idrettstalentet er offensiv og har vist solide resultater fra store ritt i Danmark i aldersbestemte klasser, i tillegg til seire i gutteritt i Norge. Med tre brødre som sykler på høyt nivå kan han tilegne seg mye kunnskap med tanke på deres erfaringer. Via Strava viser han stor treningsiver og imponerende kapasitet. Filer fra Strava viser at han i juni syklet hele stigningen fra Gressbanen til Tryvann i Oslo på tiden 15:12 og en gjennomsnittswatt på 300. Senere på sommeren syklet han samme stigningen med et annet utgangspunkt på tiden 14:15 og snittwatt på 320. Med en vekt på 55 kg tilsvarer det en snittwatt pr.kg på 5,8, beskriver Mads Kaggestad.

Vegard Stokke (født 2001):

– Han er i sitt siste år som junior og syklet så bra at han allerede er hentet til Team Sunweb sitt utviklingslag for de neste to årene. Stokke har vist et svært lovende talent som etapperytter, med blant annet andreplass sammenlagt i det prestisjefulle etapperittet for juniorer Oberösterreich Rundfahrt. Han avsluttet sesongen solid med sjetteplass i landeveisrittet i junior-VM i spurt om bronsemedaljen, oppsummerer Kaggestad.

Johannes Staune-Mittet (født 2002):