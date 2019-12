Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skal få brukt alle sine diplomatiske lederegenskaper når natolandene samles til minitoppmøtet i London denne uka.

«Hjernedød»

Forut for møtet har Frankrikes president, Emmanuel Macron, kalt Nato-alliansen for «hjernedød». Tyrkias president, Recep Tayyip Erdoğan, svarte med at det er Macron som er «hjernedød». Han truer med boikott av Natos forsvarsplaner hvis ikke Nato anerkjenner at kurdisk millits i Syria er en terrortrussel.

– Jeg ser fram til møtet på onsdag. Når det er mange uenigheter er det enda viktigere at lederne møtes og diskuterer sakene ansikt til ansikt, sier Stoltenberg til TV 2.

I tillegg har USAs president Donald Trump lagt oppstandelse på hvert eneste Nato-møte, og rast over det han mener er en urettferdig byrdefordeling. Denne gangen kan det imidlertid hende han ser seg fornøyd med utviklingen.

Økte forsvarsbudsjetter

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg la for få dager siden fram tall som viser at de allierte innen utgangen av neste år ligger an til å ha økt forsvarsbudsjettene med 130 milliarder dollar siden 2016.

Innen utgangen av 2024 vil tallet være 400 milliarder, ifølge Stoltenberg.

USAs president Donald Trump tar æren for denne utviklingen.

– I de tre tiårene før jeg ble valgt, sank Natos pengebruk med to tredeler og kun tre andre Nato-medlemmer møtte sine finansielle forpliktelser. Siden jeg ble president, har antall Nato-allierte som oppfyller sine forpliktelser, mer enn DOBLET seg, og Natos pengebruk har økt med 130 milliarder dollar, skriver han på Twitter.

Stoltenberg og Trump møtes til frokostmøte tirsdag klokken 10.30, og i ettermiddag skal Stoltenberg i audiens hos dronning Elizabeth. Selve toppmøtet starter onsdag.