– Et eksempel er utpressing av kantinekort, hvor de yngre elevene må gi penger til de som går i 10. klasse, forteller elevrådsleder på Lofsrud, Hannah Grønfur, til NRK.

Ifølge Grønfur har slik utpressing blitt en helt naturlig del av skolehverdagen for noen.

Hittil i år har 15 elever sluttet på skolen, uten å flytte fra området.

– Noen av dem har oppgitt utrygghet og usikkerhet som årsak. Ikke bare knyttet til skolen, men også til miljøet rundt, sier rektor Per Øyvind Hammerstad, som nå er sluttet ved skolen. Han hadde sin siste arbeidsdag mandag.

Utdanningsetaten kalte i november inn til et møte for å diskutere utviklingen blant unge på Mortensrud sør i Oslo. Foresatte fra andre skoler har tatt kontakt fordi elever på Lofsrud truer andre elever på fritiden.

Rektoren fortalte på møtet om et område med nettverk av kriminelle unge og voksne med vold, trusler og betaling for sikkerhet. Han opplever at situasjonen skal ha blitt verre etter sommeren.

Til NRK sier han at problemer knyttet til fattigdom og det at folk føler seg utenfor samfunnet, kan føre til kriminalitet.

FAU-leder på Lofsrud skole, Anne Cecilie Winther, sier det er utfordringer ved skolen og lokalmiljøet som nok er tyngre enn ved andre skoler.

– Men vi opplever også at majoriteten av våre ungdommer trives på skolen og setter pris på mangfoldet, sier hun.

