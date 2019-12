Cristiano Ronaldo var ikke på plass under utdelingen av Gullballen i Paris mandag.

Da RTL7 fortalte Virgil van Dijk om fraværet av Ronaldo og at Liverpool-spilleren hadde én mindre rival å forholde seg til på utdeling, kom nederlenderen med et eplekjekt svar:

– Var han en konkurrent, da? var svaret til van Dijk, før han fulgte opp med å rose både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Som Virgil van Dijk selv påpekte til den nederlandske TV-kanalen, mottok Ronaldo prisen for årets spiller i Serie A i Milano samme kveld som Ballon d'Or.

Ronaldo-søster freser mot van Dijk

I etterkant har søsteren til Ronaldo, Katia Aveiro, tatt til Instagram for å hamre løs mot van Dijk.

– Kjære Virgil, der du nå er har Cristiano Ronaldo vært tusenvis av ganger. Kjære Virgil, Cristiano Ronaldo har tre ganger vunnet ligaen i det landet du har spilt i en årrekke uten å vinne den. Cristiano Ronaldo var også den beste spilleren og toppscoreren i landet du nå spiller. Han var også yngre enn det du er, står det blant annet i det lange innlegget fra Ronaldos søster.

Søsteren drar også frem at Ronaldo har slått van Dijk i Champions League- og Nations League-finalen i løpet av det siste halvannet året.

– I en av hans minst suksessfulle perioder i karrieren har fortsatt Cristiano Ronaldo funnet flere titler enn deg. Virgil må vinne flere titler som virkelig betyr noe, så kan vi snakke. Når du har en håndfull av dem, så kan du kanskje sitte ved samme bord som Cristiano, skriver Katia Aveiro, som avslutter innlegget med at Ronaldo fortsatt er verdens beste fotballspiller.

Van Dijk: – Det var spøk

TV-personligheten Piers Morgan reagerte også på kommentaren til van Dijk, men han får svar av den nederlandske stopperkjempen på Twitter.

– Om du ikke hopper på sosiale medier-kjøret og lytter til hele intervjuet, vil du forså at det var en spøk. Jeg har ikke annet enn respekt for de to (Messi og Ronaldo), skriver van Dijk til Morgan.

– Godt taklet, Virgil. Som forventet, følger Piers Morgan opp.

Virgil van Dijk måtte se Messi få sin sjette gullball og den første siden 2015, men han ble nummer to – plassen foran Ronaldo.

– Normalt sett trenger jeg ikke å motiveres enda mer. Men det hjelper mye, og det hjelper resten av laget òg. Det er en stor ære, sier van Dijk til TV 2 på spørsmålet om han blir motivert etter å ha blitt nummer to i en slik kåring.