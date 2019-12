Agna Hollekve (47) tok tredjeplassen i Farmen – brast i gråt under intervjuet

Etter elleve innholdsrike og utfordrende uker inne på Lundereid gård var det til slutt radarparet fra Vestlandet, Erik Rotihaug (24) og Agna Hollekve (47), som møttes til semifinale i melkespann.

Etter noen noen nervepirrende minutter traff Agnas høyre spann treverket. Det hadde ikke 47-åringen regnet med.

– Jeg ble voldsomt overrasket! Det var ikke meningen i det hele tatt. Det var litt irriterende, for jeg hadde mer å gi, sier hun til TV 2 like etter tapet.

SEMIFINALE: Erik og Agna i melkespannkonkurranse. Foto: Alex Iversen / TV 2

En glipp

Sogndølingen forklarer at hun slettes ikke hadde så vondt at hun måtte gi seg, men at det hele var en glipp.

– Jeg skulle bare rette ut armen min, også droppa spannet litt og – bang, sa det! Jeg var nærmere enn jeg trodde, forklarer Agna.

De fleste Farmen-seere har fått med seg at Agna og Erik har blitt svært gode venner i 1919, men Agna forsikrer om at hun overhodet ikke ga fra seg seieren til 24-åringen.

– Jeg var ikke klar over hvor mye han slet. Og jeg hadde absolutt ikke gitt Erik en finaleplass med vilje – det kan jeg si med hånda på hjertet, konstaterer hun.

Et uventet vennskap

Det var ikke mange som så vennskapet mellom Erik og Agna komme, men Agna har en mulig forklaring på hvorfor de fant tonen.

– Jeg tror det er fordi jeg har måtte passet litt på ham. Han flakser litt i alle retninger, og har trengt noen til å si: «Nei, Erik! Ikke slik, men slik». Jeg tror at det begynte der, og at det har utviklet seg derfra. sier hun.

– Skal dere beholde vennskapet i 2019?

– Ja, det tror jeg absolutt vi skal, sier hun med et lunt smil.

GOD KLEM: Agna ønsket Erik lykke til med en god klem etter at hun tapte mot ham i semifinalen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Vurderte å trekke seg

Som om ikke Farmen-tilværelsen er utfordrende nok i seg selv, har Agna virkelig fått kjenne oppholdet på kroppen. Etter flere uker med svekket allmenntilstand ble Agna plutselig lam i halve ansiktet i den tiende uken av Farmen.

På Skien sykehus ble 47-åringen til slutt diagnostisert med Borreliose. Hun vedkjenner at det har vært tøffe tak.

– Jeg var langt inne på tanken om å trekke meg. Jeg var i så elendig form og tenkte: «Jeg tror ikke at jeg klarer dette her». Men da jeg fikk vite hva det var og slikt, så forklarer det jo litt hvorfor jeg har følt meg så sliten, forteller hun.