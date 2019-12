Hit reiser vi i julen

Ekspertens anbefalinger

I Virkes undersøkelse svarer flere enn noen gang at de er opptatt av miljø. Hver tredje nordmann sier miljø er styrende for valget av destinasjon og reiseprodukter - i 2017 var tallet 23 prosent.

Likevel reiser omtrent like mange nordmenn som før til utlandet i julen, noe Montero mener er litt overraskende.

– Jeg hadde nok forventet at tallet ville gå noe ned. Samtidig tror jeg ikke nordmenn kommer til å slutte å fly med det første. Vi bor i et altfor mørkt og kaldt land til å slutte å drømme om sol, strand og palmesus, mener hun.

Hun oppfordrer de som velger å fly til å ta miljøvennlige valg underveis på reisen, og fokusere på bærekraft når man velger hotell, spisesteder og aktiviteter.

– Det er mye man kan gjøre, som for eksempel å ikke velge all inclusive, men heller gå på lokale restauranter og dermed støtte lokalt næringsliv. Man bør heller ikke ri på elefant i Thailand, eller ta bilde med ville dyr mot betaling. Som turist mener jeg vi har et ansvar for at stedene vi besøker ikke ødelegges av vår reiselyst.

Dersom du vil reise utenlands i juleferien, men ikke helt vet hvor du skal ta turen, har Montero flere gode anbefalinger.

– Hele den sørlige halvkule har sommer i desember, så her er det mange muligheter for den som vil ha sol og varme. Zanzibar, Sør-Afrika, Mexico og Karibia, for å nevne noen alternativer. Selv har jeg feiret jul i Uganda, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Cuba og Marokko, og liker godt å reise på denne tiden av året.

– Da gjelder det å ikke henge seg opp i alt man går glipp av hjemme, men heller omfavne det stedet man er og forstå at det fint går an å feire jul uten ribbe, snø og gamle tradisjoner, sier reiseeksperten.

Ving: – Man vet hva man får

Når TV 2 spør reisebyrået Ving om hvilke steder nordmenn ofte reiser i julen, bekrefter de raskt funnene i Virkes befolkningsundersøkelse. Informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving trekker frem nettopp Thailand og de spanske Kanariøyene som nordmenns favoritter.

– Dette er destinasjoner hvor man vet hva man får. De som har ferie i én uke, velger gjerne Kanariøyene, mens de som har to uker, velger Thailand. Dette er også steder hvor det tilbys charter, som er fint hvis man skal bort og ikke vil tenke for mye, sier Røhr-Staff.

Ifølge informasjonssjefen er det langt ifra noen ny trend at flere velger å reise utenlands i julen. Hun tror mange ønsker å slippe unna stress og mas i Norge, og derfor velger å heller reise til varmere strøk.

– Jeg tror nordmenn tenker mer på å bare være sammen i julen. Om man er på tur, får man kanskje enda bedre tid til det enn man gjør hjemme.

– Spesielt i fjor og i år er det heller ikke mange fridagene som skal til før man har en uke eller to fri, som gjør det enklere å reise.