Trafikkaos i hele landet: – Lurt å droppe bilen

Natt til tirsdag var det flere som advarte mot glatte kjøreforhold, blant annet Yr og NAF.

– På grunn av de varme luftmassene som inntar Norge natt til tirsdag, har vi sendt ut farevarsel for underkjølt regn, og regn som fryser på bakken i hele landet. Det starter i sør mandag kveld, og når Nord-Norge i løpet av tirsdag formiddag, skriver Meteorologene på Twitter.

I en pressemelding ber NAF sjåfører om å la bilen stå.

– Er du usikker på å kjøre når det er ekstra glatt, vurder å la bilen stå, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF i en pressemelding.

– Dropp bilen

Allerede klokken 8 tirsdag morgen er det meldt om flere hendelser i store deler av landet.

Agder politidistrikt melder om flere biler som står fast, en buss med åtte til ti passasjerer som har sklidd av veien, biler som kolliderer og svært glatte veier.

– Det er underkjølt regn, som gjør veiene nærmest om til glasur. Det er såpeglatt, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Han opplyser om at hovedveiene skal være saltet, men at det er de tilstøtende sideveiene som er glatte.

– Jeg vil si det er lurt å droppe bilen i dag. Hold bilbruken kun til det nødvendige. Jo færre biler vi har på veiene, jo færre kan komme ut for en ulykke, sier han.

Han anbefaler befolkningen å være bevisst værsituasjonen.

Vogntog på tvers

Omtrent klokken 8.40 kom en vogntog utfor en ulykke på E6 ved Vestby. Vogntoget står tvers over veien, og E6 er stengt som følge av hendelsen.

– Hvis man ikke må kjøre i dag, så la vær. Om man må kjøre, så beregn veldig, veldig god tid, sier operasjonsleder Marit Lyby Herstad i Øst politidistrikt.

Hun informerer om at E6 vil være stengt i en god periode, og anbefaler alle å finne en alternativ rute om man tenker seg den veien.

Det ligger også en lyktestolpe ut i motgående felt som følge av ulykken.

Ikke melding om personskader så langt. Follotunellen stengt i nordgående. — Politiet i Øst (@politietost) December 3, 2019

Flere ulykker

Også nordland politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt, Trøndelag politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt melder om flere ulykker.

Klokken 7.10 tirsdag morgen fikk sistnevnte melding om en stor kranbil som har sklidd og delvis veltet i Kleiverudveien i Holmestrand.

En halv time senere varslet de om en kjedekollisjon på bjørntvedtvegen i skien. Minst fire var involvert i kollisjonen.

Politiet er framme på stedet - og det er svært glatt. Veien er stengt. Minst 4 biler og 6 personer involvert. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) December 3, 2019

Stor snøskredfare

Denne ukens vær bringer også med seg farer utenfor veien. Kraftig vind og mye nedbør har sørget for at snøskredfaren for hele Troms er betydelig tirsdag, melder Varsom.no.