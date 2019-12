Lillestrøm kunne på en pressekonferanse tirsdag vise frem Tom Nordlie, som er hentet inn som erstatteren til Jörgen Lennartsson, som fikk sparken etter siste Eliteserie-runde.

Nordlie skal lede LSK i kvalifiseringen mot Start lørdag 7. og onsdag 11. desember.

Kontrakten med Skeid er terminert og LSK betaler ingenting for å få tak i ham, opplyser Tom Nordlie på pressekonferansen.

– Etter de to kampene vet jeg ikke hva som skjer. Jeg har gamblet litt, og jeg vil gjøre så bra arbeid og inntrykk at det er mulig de vil ha meg med videre. Jeg fokuserer bare på de to kampene, og jeg tro det er ganske avgjørende hva som skjer der. Det er ingen intensjon eller opsjon på hva som skjer videre, sier Nordlie.

Sportssjef i LSK, Simon Mesfin, sier at de kun fokuserer på de to kommende kampene mot Start, før det blir en evaluering på slutten av sesongen, «uansett hva resultatet blir».

57-åringen har de fire siste sesongene ledet Skeid, som rykket ned fra Obos-ligaen etter kun én sesong tilbake på nivå to.

Nordlie tok cupgull og fjerdeplass med Lillestrøm i 2007, før en meget svak start på sesongen året etter førte til at treneren fikk sparken.

Nordlie innrømmer at han har god kjennskap til Start, som han har fulgt tett etter å ha vært trener i klubben fra 2004 til 2006.

– Joey Hardarson (Starts hovedtrener) var min sentrale midtbanespiller i Start, og jeg var mentor for han i 2014 i Fløy. Vi var sammen én gang i uka da jeg var i Sandnes Ulf, så jeg kjenner folka godt, sier Nordlie.

Tom Nordlie har tidligere også vært trener for Odd, Vålerenga, Sandefjord, Viking, Kongsvinger, Sandnes Ulf og Fredrikstad.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som spilte under Nordlie i Start, tror det sannsynlige trenerskiftet vil slå godt ut for kanarifuglene i kvaliken.

– Han er veldig tydelig på hvordan han vil spille. Selv om han bare får noen dager, er han god til å forenkle ting og gi et par beskjeder om hvordan de skal angripe og forsvare seg uten at det blir for innvikle. Slik jeg kjenner Tom fra treningsfeltet og garderoben, er han en trenertype som passer bra til denne typen jobber, sier Mathisen.

