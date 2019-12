Ukebladet har fått tilgang til passasjerlister som viser Celina Midelfarts turer.

Den første turen til Midelfart skal ha funnet sted i august 1996, da Midelfart var 23 år gammel. Turen gikk fra New York til Palm Beach i Florida, der Epstein hadde et feriehus. Av passasjerlistene kommer det frem at de to var de eneste passasjerene, skriver Se og Hør.

Fire uker senere gjennomførte de samme turen. Til ukebladet forteller FBI at de ønsker å opprette kontakt med 46-åringen.

Nyheten om Midelfart ble kjent dagen etter Mette-Marit beklaget at hun møtte den overgrepdømte milliardæren Jeffrey Epstein flere ganger etter at han ble dømt.

Kronprinsessen innrømmet at hun mellom 2011 og 2013 møtte Epstein ved flere anledninger, både i Oslo og ved flere sosiale anledninger i USA.

De ble introdusert av felles bekjente i utlandet.

Saken oppdateres.