Prisene skal økes i to steg. Neste år vil prisen på en pakke sigaretter øke til 55 kroner. Innen 2022 skal en pakke koste 60 kroner.

– Prisen på en pakke sigaretter kommer til å stige. Den settes opp til 55 kroner i første omgang, så økes den til 60, sier finansminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet, ifølge BT.

Prisen på sigaretter var et hett tema i den danske valgkampen, hvor en rekke partier gikk til valg på å øke prisene. Socialdemokratiet ville ikke slå fast under valgkampen hvor mye prisene skulle stige, men det er nå bestemt.

Regjeringspartiet har talt varmt om bruk av alternative metoder for å få folk til å slutte å røyke. Statsminister Mette Frederiksen foreslo å gjøre det dyrere for unge å røyke, men droppet den tanken da det viste seg at flertallet var for å øke prisene for alle.

Det ble klart under valgkampen at folketingspartiene mente at en pakke sigaretter skulle koste mellom 50 og 90 kroner.

De Radikale har satt 60 kroner som et minimum, og skulle gjerne sett at prisen ble satt opp enda mer.

Etter at Norge satte opp prisen på en pakke sigaretter til 90 kroner har antallet unge røykere sunket drastisk, skriver avisen.