– På grunn av de varme luftmassene som inntar Norge natt til tirsdag, har vi sendt ut farevarsel for underkjølt regn, og regn som fryser på bakken i hele landet. Det starter i sør mandag kveld, og når Nord-Norge i løpet av tirsdag formiddag, skriver Meteorologene på Twitter.

I en pressemelding ber NAF sjåfører om å la bilen stå.

– Er du usikker på å kjøre når det er ekstra glatt, vurder å la bilen stå, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF i en pressemelding.

– Møter du på underkjølt regn er det viktig å tilpasse farta – mer enn du tror. Jo høyere fart du har, dess vanskeligere blir det å takle bilen på glatt føre. Bremselengden øker også. Det gjelder å ta det veldig rolig. Det viktigste er å komme vel frem, ikke raskest mulig frem, råder Sødal.

Stor snøskredfare i Nord-Norge

Kraftig vind og mye nedbør har sørget for at snøskredfaren mandag er stor for hele Troms. Snøskredfaren vil være betydelig også tirsdag, melder Varsom.no.



Snøskredvarslingen utstedt mandag rødt farevarsel for Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Sør-Troms, Indre Troms og Ofoten. For Tromsø, Salten og Svartisen er farevarselet oransje.

I varselet for tirsdag er alle de røde snøskredvarslene nedgradert til oransje, mens Tromsø, Salten og Svartisen forblir på samme nivå.

På varslingsnettsiden heter det at skred kan utløses av skiløpere så vel som naturlige årsaker, og allmennheten oppfordres til å holde seg unna alt av skredterreng.

Snøskredfaren er størst i områdene der det har falt mest snø de siste dagene.

Ved rødt farevarsel, som er det høyeste farenivået, advares det også mot snøskred som kan føre til problemer for infrastruktur, siden snøskredene kan bli store og nå ned til vei eller bebyggelse.

Også på Vestlandet er det betydelig snøskredfare mandag. Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane har alle fått utstedt oransje nivå, og farevarselet økes til rødt tirsdag.

I Jotunheimen er farenivået oransje både mandag og tirsdag.

(©NTB)