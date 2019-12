De tre redningsarbeiderne døde da helikopteret de satt i styrtet. De var på redningsoppdrag nær byen Marseille, men ble natt til mandag funnet omkommet ved byen Rove etter at radioforbindelsen med helikopteret ble brutt flere timer tidligere. Årsaken til ulykken er ukjent, men en av teoriene er at det var dårlig sikt på grunn av tåke.

Tre andre personer druknet som følge av de store oversvømmelsene i Var-regionen ved den franske Rivieraen. En gjeter ble tatt av flomvann da han forsøkte å krysse en oversvømt elv med en jeep mens han passet på saueflokken sin.

Et annet sted i regionen ble en annen mann funnet død to timer etter at han ble tatt av vannmassene mens han forsøkte å passe på hesteflokken sin.

I tillegg ble en kvinne funnet omkommet etter at bilen hennes ble tatt av vannmassene ved byen Manosque.

I løpet av de ti siste dagene har tolv personer omkommet som følge av oversvømmelsene sørøst i Frankrike. Området er blitt rammet av to kraftige høststormer med kraftig regnvær og vind.

Tusenvis av hjem er blitt rammet av strømbrudd, trær har blåst over ende, og fly er blitt innstilt som følge av uværet.

Søndag kveld førte flommen også til at togtrafikken ble innstilt og motorveien A8 stengt i fire timer. Mange idrettsarrangementer er også blitt avlyst på grunn av dårlig vær.

