Politiet er i området ved Briskeby brannstasjon i Oslo, etter at det ble meldt om flere smell fra området.

– Vi er i området med mye ressurser, sier operasjonsleder Thor Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

Meldingene kom cirka klokken 23.25 mandag kveld.

Det ble også meldt om personer og kjøretøy som raskt forlot stedet.

Operasjonsleder Jøkling sier til TV 2 at det også er meldt om to personer som har løpt etter en tredjeperson.

På Twitter opplyser politiet at de søker etter to menn som blir beskrevet som av henholdsvis afrikansk opprinnelse og muligens fra Midtøsten.

Det er også sett en bil på stedet, men det er foreløpig uklart om denne har noe med den aktuelle hendelsen å gjøre, sier operasjonslederen.

Bilen, som beskrives som en sølvfarget Mercedes, kjørte i retning mot Vestkanttorget.

Politiet foretar undersøkelser på stedet. Det er ikke funnet spor som tyder på at noen er skadd, men operasjonslederen forteller at det er gjort funn som styrker mistanken om at det er avfyrt skudd.

– Vi sperrer av enkelte områder i forbindelse med åstedsundersøkelser, sier Jøkling.

Politiet ønsker å komme i kontakt med folk som kan ha interessante observasjoner av personer eller bil i forbindelse med hendelsen.