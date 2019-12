Slik forklarer hun historien rundt det omstridte bildet

Mandag kveld sendte BBC Panorama et intervju med Virginia Giuffre, som hevder hun hadde sex med prins Andrew tre ganger mellom 2001 og 2002. Den gang var hun 17 år gammel.

I intervjuet forteller Giuffre blant annet om sitt første møte med hertugen av York.

Hun snakker også om et mye omtalt fotografi, som viser henne sammen med prins Andrew og Jeffrey Epsteins daværende kjæreste Ghislaine Maxwell.

Ba om bilde

Ifølge Giuffre ble bildet tatt samme kveld som hun møtte prins Andrew for første gang, etter at de hadde kommet hjem fra nattklubben Tramp i London, skriver BBC.

Hun forteller at hun ba Jeffrey Epstein om å ta bildet for at hun skulle vise det til familien sin.

I bilen på vei hjem fra nattklubben, forteller hun at Ghislaine Maxwell ga henne beskjed om at hun skulle gjøre det samme for Andrew, som hun hadde gjort for Jeffrey, noe hun hevder hun gjorde etter at bildet ble tatt.

– Det var et badekar og det startet der, og så bar det inn på soverommet. Det varte ikke veldig lenge, hele prosedyren, sier hun.

Giuffre beskriver hendelsen som «ekkel».

– Han var ikke slem eller noe sånt. Han stod opp og han sa takk og gikk ut av rommet, sier hun.

Prins Andrew avbildet med Virginia Roberts, i Ghislaine Maxwells bolig i London i 2001. Foto: faksimile fra rettsdokumenter i Epstein-saken

Hertugen benekter

Prins Andrew nekter hardnakket for at Giuffres anklager er sanne. I forbindelse med intervjuet som ble sendt mandag, har det britiske kongehuset også kommet med en kommentar der de benekter påstandene.

– Det er ettertrykkelig benektet at hertugen av York har hatt noen form for seksuell kontakt eller forhold til Virginia Roberts. Enhver påstand om det motsatte er usann og uten grunnlag, heter det i uttalelsen ifølge BBC.

Han har også antydet at det omtalte bildet av han og Giuffre kan ha blitt manipulert, noe hun selv avviser i intervjuet.

– Folk på innsiden vil fortsette å komme med disse tåpelige unnskyldningene som at armen hans ble forlenget eller at bildet ble manipulert, sier hun.

– Han vet hva som skjedde, jeg vet hva som skjedde. Og det er bare en av oss som snakker sant, sier hun videre.

Nevnte Giuffre i mail

En av Epstein-ofrene, Sarah Ransome, sier til Panorama at Ghislaine Maxwell jobbet hånd i hånd med Epstein.

– Ghislaine kontrollerte jentene. Hun var som Madammen, sier hun.

– Hun var som tannhjulene som holdt menneskehandelen gående.

Maxwell har tidligere nektet for at hun hadde noen kjennskap til Epsteins misbruk.