TV 2 møter Ada Hegerberg på Théâtre du Châtelet i Paris etter Gullballen-utdelingen – ett år etter at hun vant den selv.

– Hvordan har å vinne Gullballen påvirket det siste året du har hatt?

– Det har ikke forandret meg, men det har kanskje forandret synet fra andre sin side, svarer sunndalingen.

– Det er enormt å kunne være her igjen. Det er på en måte det som er min godbit, å holde meg i toppen år etter år og prøve å utvikle meg, fortsetter 24-åringen.

Satt ut

Hun stopper brått opp idet Lionel Messi spaserer forbi med sin sjette gullball under armen. En lattermild Hegerberg legger ikke skjul på at hun blir satt ut av superstjernen.

– Han står her med sin sjette. Det er egentlig helt uvirkelig, men det er mulig for noen. Det gir inspirasjon og et spark bak til oss andre òg. Jeg prøver å suge til meg alle opplevelser som det her, ta det med hjem og jobbe enda mer nøye med alle detaljer, forklarer måldronningen.

Hegerberg har i kjent stil vært dødelig foran Lyon også denne sesongen. Tidligere i høst ble hun tidenes mestscorende i Champions League, til tross for sin unge alder.

Hun lar seg inspirere av Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, som stort sett har dominert Gullballen-kåringen de elleve siste årene.

– Gutta viser at det går an å holde seg på toppen år etter år, og det gir en viktig inspirasjon, slår Hegerberg fast.

– Har tydeligvis noe å si

Hun ble selv nummer fire i Gullballen-kåringen. Megan Rapinoe, som storspilte for USA i VM, vant.

– At du ble nummer fire i år, har det noe å si at du ikke spilte landslagsfotball i et VM-år?

– Det har jo tydeligvis det. Derfor er det veldig motiverende for min del å bli nummer fire. Jeg konkurrerer fortsatt på internasjonal scene, og vi hadde en enormt bra sesong med klubben, poengterer Hegerberg, som også er full av lovord om Rapinoe:

– Fotballen trenger skikkelser som henne. Det er ikke lett å være en «performer», men samtidig bruker hun stemmen sin godt. Hun er en alle burde se opp til.