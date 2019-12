Sykehuset i Tromsø opplyser mandag kveld at en jente i barneskolealder er død, mens to barn og en kvinne i 20-årene er kritisk og livstruende skadd.

I forbindelse med hendelsen uttaler Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) at dette er en tragisk hendelse.

– Dette er bare tragisk. Når det er et barn som har omkommet er det jo helt forferdelig, sier Wilhelmsen til TV 2.

Jobber for oversikt

Wilhelmsen forteller at det videre arbeidet vil handle om å få oversikt over hendelsen.

– Vi må jobbe videre og få mer oversikt over saken. Nå skal vi orientere de rette instansene og jobbe videre derifra, sier han til TV 2.

Kommunen har opprettet krisestab og kommunens psykososiale team er satt i beredskap.

Politiet har sent mandag kveld ikke opplyst om alderen til de tre barna som er involvert i hendelsen.

Mandag kveld

Det var klokka 17.28 mandag kveld at politiet fikk melding om at noe hadde skjedd, og rykket ut til området Fagereng i Tromsø.

– Meldingen gikk på at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet ble det gjort funn av gjenstander i vannkanten som gjorde at politiet måtte undersøke, og det ble da hentet fire personer opp, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen i en pressekonferanse mandag.

Hun forteller også at det er gjort funn av støvler i vannkanten. Politiet vet ikke hvor lenge de fire personene har ligget i vannet.

Etter funnet av de tre barna og kvinnen i sjøen søkte nødetatene, dykkere, redningsskøyte og helikopter i en tid etter flere mulige personer i sjøen.