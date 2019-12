En jente i barneskolealder døde på UNN Tromsø mandag kveld etter å ha blitt funnet i sjøen utenfor Tromsøya, mens to små barn og en kvinne i 20-årene er kritisk og livstruende skadd.

Alle fire er utenlandske statsborgere. De to barna overføres til Rikshospitalet i løpet av natten.

Det ble sent mandag kveld jobbet med å informere pårørende, ifølge Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Politiet fikk melding fra en forbipasserende klokken 17.28 om at noe hadde skjedd.

Det ble funnet spor fra en barnevogn som gikk ned til vannet. Politistasjonssjef Anita Hermandsen sa mandag kveld at det ble gjort funn av støvler i vannkanten.

Første politipatrulje på stedet fant de fire som ble hentet opp.

Observerte barnevogn

Politiet har iverksatt taktisk og teknisk etterforskning av den dramatiske hendelsen, og er interessert i observasjoner gjort i området i tiden før klokken 17.28 mandag ettermiddag.

En kvinne som Nordlys har snakket med, opplyser at hun observerte den forlatte barnevognen, som politiet har knyttet til hendelsen, på stedet ved 16.30-tiden.

– Jeg kom syklende langs Kvaløyvegen, og tenkte at jeg aldri sett at noen har forlatt en vogn slik, men jeg tenkte at det kanskje var noen som skulle hente i barnehagen. Vogna var i alle fall tom. Det var i alle fall rart at den sto der, sier hun.

Saken oppdateres.