– Ambulansepersonell jobber med pasienten på stedet. Han har blødninger i hoftepartiet og det jobbes med å stoppe dem, sier operasjonsleder Jan Andre Delbeck i Øst politidistrikt.

Delbeck forteller til TV 2 at ambulansepersonellet jobbet med å hindre at kroppstemperaturen synker ytterligere på grunn av at det er kjølig ute.

Hendelseforløpet er foreløpig uklart.

– Vi vet at det er en mann som har kommet i klem med en form for lem eller plate. Da vi kom til hendelsestedet var personen kommet seg løs, forteller Delbeck.

21.47 skriver politiet følgende på Twitter:

«Det er en byggeplass på stedet. En innendørs golfhall er under oppføring. En stor bygningsplate har falt over en arbeider. Pasienten har blødninger. Luftambulansen er på vei.»