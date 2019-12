Tid for revansje

En gråtende Nora Mørk ble symbolet på Norges VM-fiasko i 2013.

– Det er en blanding av flau og skuffet. Det er kvartfinale og Norge. Det passer ikke helt, sa hun til TV 2 etter kvartfinaletapet for vertsnasjonen Serbia.

Norge rotet bort en femmålsledelse i løpet av elleve minutter. Elleve minutter som er blant de svakeste som er prestert av de norske jentene i mesterskap i moderne tid. Det er for øvrig eneste gangen Norge har tapt for Serbia. De øvrige sju møtene er endt med norsk seier.

Mørk var en god blanding av forbanna og lei seg, og slet med å ta inn over seg at det ikke ble norsk medalje det året.

Hun er ikke med i årets VM på grunn av skade, men jeg er ganske sikker på at hun sitter hjemme og klør etter å få være med å revansjere det ydmykende tapet.

Nå får Norge endelig en mulighet til å revansjere seg. For første gang siden tapet i Beograd, skal Norge møte Serbia i en mesterskapskamp.

Men denne gangen har ikke serberne 16 000 tilskuere i ryggen. En får knapt mer nøytral grunn enn i Japan.

Norge er uten stjerner som Mørk, Veronica Kristiansen, Katrine Lunde, Amanda Kurtovic, Kari Aalvik Grimsbø og Henny Reistad.

Da skulle man tro Serbia skulle være favoritt mot Norge. Men den gang ei. Serberne er selv sterkt svekket etter at Andrea Lekic nylig ble operert for en betent trommehinne.

For Serbia med og uten Lekic er som julaften med og uten gaver. Lekic er både hjertet og hjernen i det serbiske mannskapet. Nå ligger hun i stedet hjemme og ser VM på tv.

De er også uten Katarina Krpež Šlezak, som er gravid.

I mine øyne er ikke Serbia noe bedre enn Slovenia. De har kanskje litt mer rutine, men har ikke ekstremkvalitetene til Ana Gros og Tjasa Stanko. I hvert fall ikke når Lekic ikke er med.

En som definitivt er med, er linjespilleren Dragana Cvijic. Kanskje den som har vært nærmest Heidi Løke på rankingen over de beste linjespillerne i verden de siste ti årene.

Men du får ikke to mer ulike linjespillere. Der Løke rykker og lager rom for seg selv, og scorer mye mål, så står Cvijic og bruker alt hun har av muskler for å splitte motstanders forsvar.

Norge må være på hugget. Det er mye kvalitet i det serbiske laget. Kristina Liscevic er en rutinert og målhungrig bakspiller. Jelena Trifunovic og Jelena Lavko vet også hvor målet står.

Men som med Slovenia, så gidder de ikke løpe for mye. Kommer Norge noen mål foran, så blir det en ny kamp med store muligheter for kantene til å løpe inn massevis av scoringer.