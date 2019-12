Evjen kåret til årets spiller og årets unge spiller i Eliteserien

Spitse har spilt 175 landskamper for Nederland og var tidligere kaptein for de oransje. Hun har også spilt for LSK Kvinner, Twente og Heerenveen.

I Toppserien var det Julie Blakstad (Fart) som ble kåret til årets unge spiller.

Knutsen og Riise årets trenere

Bodø/Glimts sølvtrener Kjetil Knutsen er kåret til årets trener i Eliteserien, mens Hege Riise får prisen i Toppserien etter å ha ledet LSK til nok et ligagull.

Prisene til de to suksesstrenerne ble delt ut under gallaen Fotballfesten 2019 på Ullevaal stadion mandag kveld. Der fikk også Lars Bohinen prisen som årets trener i 1. divisjon.

Knutsen har imponert stort ved å lede Bodø/Glimt 2.-plass i Eliteserien. Han vant prisen i konkurranse med Moldes gulltrener Erling Moe og Bjarne Berntsen, som har ledet Viking til cupfinale og 5.-plass i ligaen.

Hege Riise har ledet LSK Kvinner til tre strake seriegull etter at hun overtok som hovedtrener foran 2017-sesongen. Romerikingene har også vunnet NM de siste to årene.

Bohinens Aalesund var suveren i 1. divisjon hele sesongen. Han vant årets trener-prisen foran Steffen Landro (Nest-Sotra) og Jørgen Isnes (KFUM).

Årets mål

Ola Brynhildsen og Karina Sævik ble hedret med priser for årets mål.

Stabæk-talentet Brynhildsens brassespark mot Rosenborg i april vant fram i konkurranse fra flere pene mål i Eliteserien. 20-åringen scoret 2-1-målet på vakkert vis da Stabæk slo RBK 3-1 på Lerkendal.

Sævik, som senere er blitt proff i franske Paris Saint-Germain, vant prisen i Toppserien for sin 1-0-scoring for Kolbotn hjemme mot Avaldsnes i mai. Hun lobbet ballen nydelig over keeper fra 20 meters hold. Også den kampen endte 3-1 til hjemmelaget.

Vinnerne av årets mål ble stemt fram av folket.

Moldes Ohi Omoijuanfo ble kåret til årets forbilde.

Også toppscorerne Torgeir Børven (Odd) og Kennya Cordner (Sandviken) ble hedret under gallaen.