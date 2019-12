Se Grand Chess Tour på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Dermed klarte verdensener Carlsen ikke å utnytte fordelen av hvite brikker i åpningspartiet, men han virket fornøyd med å ha spilt et interessant og tidvis spennende parti mot franskmannen. Partiet var over etter 32 trekk.

Vachier-Lagrave er rangert som verdens fjerde beste spiller i klassisk sjakk.

Med mandagens remis fikk spillerne tre poeng hver. Det gis seks poeng for seier i klassisk sjakk, mens det gis fire poeng for seier og to poeng for remis i hurtigsjakk og to poeng for seier og ett for remis i lynsjakk.

Semifinalen fortsetter med et nytt langsjakkparti tirsdag, mens det spills to partier hurtigsjakk og fire partier lynsjakk onsdag.

Tok risiko

Carlsen åpnet mandagens parti offensivt med hvite brikker. Han spilte et såkalt «engelsk angrep» der han prøvde å finte ut motstanderen med en uventet rekkefølge på trekkene sine. I sitt sjuende trekk spilte nordmannen en bonde til f3, og han fikk da Vachier-Lagrave til å tenke en stund.

Franskmannen forsvarte seg godt, og stillingen holdt seg jevn utover i partiet. Foran sitt 14. trekk måtte Carlsen tenke i ti minutter, og derfra ble partiet betydelig mer spennende.

Carlsen brukte hele 28 minutter på å utføre sitt 15. trekk, et trekk som ble dårlig likt av sjakkcomputeren som fulgte partiet. Den viste da bare 4 prosents seierssjanse til Carlsen, mot Vachier-Lagraves 27 prosent. Samtidig viste den såkalte «pilen» en helt jevn stilling.

Foran det 16. trekket brukte den norske verdensmesteren over 21 minutters betenkningstid, og han hadde dermed brukt en time på å utføre tre trekk. Det er svært sjelden kost for Magnus Carlsen.

Jevnt

Vachier-Lagrave lot seg ikke sette ut av nordmannens dristige spill, men tenkte i ti minutter før han gjorde sitt 16. trekk. Han gjorde da rokade for å flytte kongen ut mot kanten, og det økte sannsynligheten for remis, ifølge sjakkcomputeren.

Deretter fulgte en mer eller mindre kjapp trekkutveksling uten at stillingen forandret seg nevneverdig. Partiet så ut til å ende med remis selv om Carlsen hadde noe dårligere tid enn motstanderen.

Verdensmesteren fra Lommedalen overrasket Vachier-Lagrave med bonde til c4 i det 27. trekket, og computeren ga Carlsen en halv bondes fordel, men det hjalp ikke all verden. Etter Carlsens 32. trekk ble partiet avsluttet med remis.

I den andre semifinalen mellom Levon Aronian fra Armenia og kineseren Ding Liren ble det spilt en rask remis mandag. Aronian spilte med hvite brikker i partiet som ble avgjort etter 28 trekk.

