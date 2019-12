Begge var soldater i Forsvaret, ifølge Bergens Tidende.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt sier til avisa at voldtekten skal ha skjedd nattetid i forbindelse med en fest mens fornærmede sov.

Høyland understreker at tiltalen ikke omhandler samleie.

Nekter straffskyld

Saken har blitt meldt internt i Forsvaret og etterforsket der, før den ble politianmeldt i oktober 2018, skriver avisa.

Kvinnen nekter straffskyld, opplyser hennes forsvarer Jørgen Riple til BT.

Rettssaken mot kvinnen går for Bergen tingrett 20. april 2020.

Sjokkrapport



I fjor høst kom Forsvaret med en sjokkrapport som viste at 160 personer skal ha blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt siste året.

I en stor spørreundersøkelse hadde 8805 militært ansatte og vernepliktige svart anonymt på det som var Forsvarets største undersøkelse om mobbing seksuell trakassering.

Der kom det frem at over 40 personer i Forsvaret sier at de har blitt voldtatt i løpet av det siste året. 20 av dem er menn.

Mens over 120 personer sier at de har blitt forsøkt voldtatt.