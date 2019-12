Ifølge VG har LSK-spillerne fått beskjed om at de skal møte den nye treneren sin tirsdag formiddag.

Bare formaliteter skal gjenstå før Nordlie kan presenteres, ifølge VGs kilder.

Dette stemmer overens med TV 2s opplysninger.

Lillestrøm skal ut i kvalik om videre eliteseriespill mot Start. Ifølge VG er det i første omgang kun snakk om «en redningsaksjon.»

57-åringen har tidligere vært trener for både Lillestrøm og Start. Nordlie rykket denne sesongen ned fra Obos-ligaen med Skeid.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som spilte under Nordlie i Start, tror trenerskiftet vil slå godt ut for kanarifuglene i kvaliken.

– Han er veldig tydelig på hvordan han vil spille. Selv om han bare får noen dager, er han god til å forenkle ting og gi et par beskjeder om hvordan de skal angripe og forsvare seg uten at det blir for innvikle. Slik jeg kjenner Tom fra treningsfeltet og garderoben, er han en trenertype som passer bra til denne typen jobber, sier Mathisen.

