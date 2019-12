3. desember 2005 kom vesle prins Sverre Magnus til verden på Rikshospitalet i Oslo.

Med det ble han kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakons andre felles barn, og kronprinsessens tredje.

Samme år bestemte kongefamilien at prins Sverre Magnus ikke skulle bære tittelen Hans Kongelige Høyhet. Hans fødselsdag er dermed ikke flaggdag, slik storesøster prinsesse Ingrid Alexandras er.

I arverekken

Selv om han ikke har tittel som kongelig høyhet, er Sverre Magnus den tredje i arverekken til den norske tronen etter kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra, og før sin tante prinsesse Märtha Louise.

Den nyfødte prinsen, fotografert i 2005. Foto: Jo Michael, Det kongelige hoff

Prinsen, som for mange er blitt kjent for sine mange artige påfunn for kameraene, er den eneste gutten blant kongeparets fem barnebarn.

Sverre Magnus ble døpt i Slottskapellet av biskop Ole Kristian Kvarme 4. mars 2006.

Dronning Sonja bar prinsen til dåpen, og hans øvrige faddere er dronning Máxima av Nederland, kronprins Pavlos av Hellas, prinsesse Rosario av Bulgaria, Mette-Marits bror Espen Høiby, Bjørn Stensland og Marianne Gjellestad.

Sverre Magnus i pappa Haakons trygge favn første skoledag 2011. Foto: Morten Holm / Scanpix

Skolegangen

Høsten året etter begynte han i barnehage i Asker.

I 2011 begynte han i 1. klasse ved Jansløkka skole, der hans storesøster prinsesse Ingrid Alexandra og halvbror Marius Borg Høiby også gikk. Første skoledag ble han fulgt av spente foreldre og farmor, dronning Sonja.

18. august 2014 begynte han på Montesorriskolen i Oslo. Samme høst begynte storesøster Ingrid Alexandra på Oslo Internasjonale Skole på Bekkestua.