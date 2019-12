Jens Stoltenberg møter USAs president Donald Trump til frokost dagen før NATO-toppmøtet.

De to lederne møtes i London tirsdag morgen, dagen før alle stats- og regjeringssjefene i NATO samles til møte utenfor den britiske hovedstaden.

NATO-sjefen har med seg en god nyhet til Trump i form av oppdaterte tall som viser hvordan de øvrige medlemslandene har økt forsvarsbevilgningene for femte år på rad.

Ni land har hittil nådd målet om å bruke minst 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar.

Canada og de europeiske landene i alliansen vil innen utgangen av neste år bruke 130 milliarder dollar mer på forsvar. Det er likevel ikke sikkert at det er bra nok for den amerikanske presidenten.

– Jeg skal ikke si at han er helt fornøyd, men jeg er trygg på at han anerkjenner og ser den fremgangen de europeiske landene nå står for, sa Stoltenberg til norsk presse i London.

Sist de to møttes til frokost før et toppmøte, ble Stoltenberg stilt til veggs for åpent kamera. Trump var svært kritisk til at Tyskland kjøpte gass fra Russland og mente landet gjorde seg til «Russlands fange».

– Så det er meningen vi skal beskytte Tyskland, men de får energien sin fra Russland og betaler dem milliarder av dollar. Forklar det, sa Trump.

– Dere bare gjør Russland rikere. Jeg synes handel er fantastisk, men energi er en helt annen sak, sa presidenten da Stoltenberg forsøkte å forklare at selv under den kalde krigen var det handel med Sovjetunionen.

