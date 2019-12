Listhaug om voldstall fra norske sykehjem: – Sjokkerende

Det skjedde 13.000 voldshendelser på norske sykehjem i fjor. Det omfatter både fysisk og psykisk vold og spenner fra mindre alvorlige til svært alvorlige episoder, avslørte Aftenposten forrige uke.

– At omfanget var såpass stort var sjokkerende for meg. Det minner meg om at vi trenger å vite mer om hva som skjer på sykehjemmet, sier eldre- og folkehelseminister, Sylvi Listhaug (Frp).

Vil vite mer

Listhaug forteller at hun er klar over at det forekommer vold og overgrep mot eldre, men at hun er overrasket over omfanget.

– Når man får mor eller far på sykehjemmet har det ofte vært en lang kamp, og man slapper av for «nå er de i gode hender». Avsløringer som dette viser at vi må gjøre mer for å trygge våre ansatte, sier Listhaug.

Selv mener hun at regjeringen har gjennomført en viktig lovendring som gjør at temaet skal bli tatt på alvor.

– Vi har gjennomført en viktig lovendring som gjør at kommuneledelsen har ansvaret for å iverksette grep som sikrer eldre mot vold og angrep, både forebygge det og gjøre noe med det dersom det skjer, forteller Listhaug.

– Hårreisende

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet, mener at man trenger tiltak som sikrer at eldretjenesten kan håndtere situasjonen.

– Det er hårreisende at folk som jobber i tjenesten opplever denne typen arbeidsforhold. Likevel er det syke mennesker som opplever å miste forankringen til den virkeligheten de kjenner. At dette fører til angst og utagerende atferd må tjenesten være i stand til å tåle, mener hun.

TILTAK: Ingvild Kjerkol (Ap) mener det rengs bedre grunnbemanning, mer kompetanse og bedre tilrettelegging i eldreomsorgen. Foto: Gorm Kallestad

Hun peker på flere konkrete tiltak hun mener bør gjennomføres.

– Det trengs bedre grunnbemanning, mer kompetanse og politikere som legger til rette for å takle denne hverdagen, mener hun.

– Er ikke regjeringen godt nok rustet til å gjennomføre disse tiltakene?

– Det bor nærmere 40 000 mennesker på sykehjem i hele landet. Fire av fem har en demenssykdom. Vi gjør langt på nær nok for å ruste oss for det som kommer. Mange flere vil bli gamle med demens,

Etterspør gjennomsiktighet

Listhaug mener på sin side at mange kommuner har gjort mye bra, men at det bør bli en tydeligere kommunikasjon.

– Mange kommuner har gjort mye bra, men fra et statlig hold er det behov for å vite mer om det enkelte sykehjem. Dette jobber vi med nå: Mer gjennomsiktighet, sier Listhaug.