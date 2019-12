Slik hevder hun det første møtet med prins Andrew var: – Det gjorde meg kvalm

I november stilte prins Andrew selv opp i et intervju på BBCs Newsnight. Flere av uttalelsene han kom med der, vakte reaksjoner.

Etter intervjuet ble det klart at prins Andrew trekker seg fra offisielle oppdrag i den nærmeste fremtid. Dronning Elizabeth avlyste også et planlagt bursdagsarrangement som skulle holdes i anledning hans 60-årsdag.

Intervjuet med Giuffre ble spilt inn før prins Andres intervju med Newsnight.

Tiltalt for menneskehandel

I sommer ble det kjent at Jeffrey Epstein stod tiltalt for menneskehandel.

Forretningsmannen ble arrestert på Teterboro flyplass i New Jersey. Samme dag tok FBI-agenter seg inn i boligen hans på Manhattan i New York. Der ble det blant annet funnet bilder av nakne jenter, skriver New York Times.

Epstein erklærte seg ikke skyldig i retten.

De kriminelle handlingene Epstein stod tiltalt for, skal ha funnet sted i hans hjem i New York og i Florida. Ifølge tiltalen lokket han yngre jenter til å delta i seksuelle handlinger, hvorpå han betalte dem hundrevis av dollar i kontanter.

Tiltalen forteller også at flere av Epsteins ansatte bidro i sexhandelen, blant annet ved å gjøre avtaler på forretningsmannens vegne. Blant annet heter det:

«Epstein reiste hyppig fra New York til Palm Beach med privatfly, hvor en ansatt eller medarbeider på forhånd ville forsikre om at mindreårige ofre var tilgjengelige for møter ved hans ankomst i Florida».

Flere anklager

I tillegg til Virginia Giuffre har flere andre kvinner kommet med anklager mot Jeffrey Epsteins omgangskrets. En kvinne, omtalt som Jane Doe, anklaget Donald Trump, under hans presidentkampanje i 2016, for å ha voldtatt henne på en fest i Epsteins bolig i 1993.

Trumps advokat benektet anklagene. Kvinnen trakk søksmålet.

Rettsdokumenter viser også at USAs tidligere president Bill Clinton har tatt flere flyturer med Epsteins fly. Clinton kom i sommer med en uttalelse hvor han tok avstand fra Epsteins handlinger.