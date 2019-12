Konstantinos (12) må ha egen inntekt for at moren skal få bli i Norge

Alle statsborgere innenfor EU og EØS-landene har rett til fri bevegelighet over landegrensene, og med det følger også retten til å ta med seg familiemedlemmer under opphold i et EØS-land som Norge.

Som EØS-borger i utdanning har 12-åringen rett til opphold i Norge, og til å være sammen med moren, ifølge familiens advokat. UNE feiltolker dermed EØS-reglene når de nekter Johanna familiegjenforening med sønnen i Norge, mener han.

– Hvis barn skal kunne utøve rett til fri bevegelighet, da må foreldrene kunne bli med og forsørge dem, sier Helle.

Problemet er at Konstantinos ikke har egen inntekt, ifølge utlendingsmyndighetene.

– Dersom man som EØS-borger ønsker å oppholde seg i Norge, og også ha familiemedlemmer her, så må man forsørge seg selv og eventuelt familiemedlemmer, sier avdelingsleder Marianne Granlund i UNE til TV 2.

– Hvordan kan dere forlange at en 12-åring har inntekt?

– En 12-åring kan ikke forsørge verken seg selv eller andre, og da vil ikke han kunne oppholde seg her, og heller ikke ha sine familiemedlemmer her, sier avdelingslederen.

– Hårreisende og meningsløst

I regjeringens instruks om familiegjenforening etter EØS-regelverket stilles det ikke krav om at EØS-borgeren må være økonomisk aktiv, altså tjene penger selv, men du må «råde over egne midler».

Men UNE er ikke med på at mors inntekt kan gi grunnlag for opphold.

– Hva om mor overfører sin inntekt til Konstantinos, og han betaler husleie og andre utgifter. Vil det gjøre noen forskjell?

– I henhold til EØS-reglene er det EØS-borgeren selv som må stå for forsørgelsen, sier Granlund.

RETT TIL OPPHOLD: Som EØS-borger i utdanning har Konstantinos rett til opphold i Norge, men moren fra Peru har ikke det. Foto: Sveinung Kyte

– Betyr det at han dermed ikke regnes å ha rett til fri bevegelse?

– Han har alle rettigheter i forhold til EØS-reglene, og EØS-reglene er slik at det er EØS-borgerne som må stå for forsørgelsen.

Advokatfullmektigen reagerer sterkt på denne tolkningen, og mener den innskrenker rettighetene til EØS-borgere.

– Det er helt hårreisende og meningsløst, rett og slett fordi formålet med at man skal kunne forsørge seg selv er at familien ikke skal være en byrde for det norske samfunnet, og da burde det ikke ha noe å si hvem som tjener de pengene, bare familien totalt sett klarer å forsørge seg selv, sier Helle.

Varsler rettssak

Han varsler nå søksmål mot UNE for å få omgjort avslaget.

– Konstantinos er en EU-borger uavhengig av om han er barn eller voksen, og barn skal kunne nyte av de samme rettighetene som voksne. Det er ingen unntaksbestemmelse i EØS-regelverket som sier at det ikke gjelder for barn. Det ville vært helt meningsløst, egentlig.

Helle viser til at flere dommer i EU-domstolen som fastslår at barn har selvstendige rett til fri bevegelse, og at det ikke kan kreves at de forsørger sine foreldre.

Men norske utlendingsmyndigheter påstår dommene gjelder unionsborgere, altså kun EU-borgere.

Dette er tidligere bestridt av EFTA-domstolen i en sak Norge tapte i 2017.

Nå kan spørsmålet om EØS-borgere skal behandles likt som EU-borgere bli prøvet i norsk rett.

– Barna er alt for meg

Johanna tar til tårene flere ganger mens TV 2 er på besøk. Hun forteller at grunnen til at hun kom til Norge er at hun har familie her.

TV 2 treffer halvsøsteren hennes, som har norsk far. Søstrene vokste opp med felles mor og hennes norske mann i Peru.

Johanna emigrerte til Hellas, mens hennes yngre søster flyttet til farens hjemland Norge. I 2016 ble de gjenforent i Oslo.

– Jeg elsker å være i Norge. Jeg vokste opp med min norske far, og husker fra barndommen hvordan han laget norsk mat, bacalao. Jeg følte meg hjemme fra første dag jeg møtte søsteren min i Norge, sier Johanna.

MOR OG SØNN: Johanna forteller at sønnene betyr alt for henne. Foto: Sveinung Kyte

Men UNE mener altså at hun nå, rett før jul, skal ta med seg sin 12-år gamle sønn til Hellas og søke om opphold der.

– Det er veldig hardt å tenke på at livet kan endre seg om noen dager, sier hun.

Maximo, som er myndig, kan ifølge UNE slutte på videregående og skaffe seg jobb og eget grunnlag for opphold i Norge.

Men Johanna vil ikke reise fra sønnen, og er redd for at hun blir utvist videre til Peru hvis hun reiser til Hellas, fordi hun ikke har noen inntektsmuligheter der.

12-åringen vil i så fall bli igjen i Hellas uten noen personer med omsorgsrett for ham.

– Hva skal jeg gjøre uten barna mine? Jeg er til for dem, de betyr alt for meg. Dette er hjemmet vårt! sier hun.

Det ser mørkt ut, men 44-åringen gir ikke opp håpet om at hun kan feire jul i Norge med guttene sine.

– Vi har troen på at det skal ordne seg til slutt. Vi skal spørre Julenissen, smiler hun.