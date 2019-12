Start tar imot Lillestrøm på Sør Arena lørdag klokken 18:00, i det som er den første av to kvalifiseringskamper, hvor vinneren får spille i Eliteserien til neste år.

Joey Hardarsons menn går inn i kampen med selvtillit og høy lagmoral, etter en god sesong i OBOS-ligaen, hvor de endte på tredjeplass.

Tenker ikke på motstanderen

Før kampen har det meste av fokus vært på hvordan Lillestrøm vil se ut, etter at klubben sparket Jörgen Lennartsson og signerte Tom Nordlie.

Start-trener Joey Hardarson ønsker ikke å spekulere i hvordan trenerbyttet vil påvirke Lillestrøm.

– Vi har sett før at man kan få utløst en form for energi når man bytter trener, men det kan også slå feil ut. Det viktigste er at vi er godt forberedt. Vi holder fullt fokus på oss selv, og hva vi kan forbedre fra forrige kamp, sier han til TV 2.

Bygge videre på en god sesong

Til tross for at Lillestrøm spiller en divisjon over, og av mange vil bli sett på som favoritter, mener Hardarson at det er flere grunner til at Start kan gå seirende ut.

– Vi har hatt en god sesong, både i form av prestasjoner og resultater. Det har gjort at vi har en selvtillit og en trygghet som kan hjelpe oss inn mot kampen. I tillegg er samholdet, stemningen og energien i gruppen veldig bra for tiden.

En annen ting Hardarson ser på som er fordel er at de går inn i kampen med alt og vinne og ingenting å tape.

– De fleste ser nok på oss som underdogs, og det tror jeg kan være positivt for oss. Det har pekt i feil retning for Lillestrøm lenge, så det er nok mer press på dem enn oss.

Tenker langsiktig

Siden 1963 har ingen lag rykket opp eller ned oftere enn Start, med sine ni opprykk og åtte nedrykk.

Hardarson er klar på hva han mener må gjøres hvis Start sikrer opprykket til Eliteserien.

– Hvis vi rykker opp er det viktig å skape kontinuitet i troppen og bygge videre på den gode jobben som er gjort for å etablere oss i Eliteserien. Det jobbes veldig godt i klubben, og det må fortsette slik.

Han trekker også frem klubbens unge lovende som en viktig del av planen for å etablere seg.

– Vi har gode muligheter for å etablere oss. Vi har et ungt lag med flere gode, unge spillere som er under kontrakt også neste år. I tillegg blir det viktig å sørge for at vi er økonomisk stabile.